Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

2 ore fa

Le azioni di Amer Sports, la società dietro le racchette da tennis Wilson e le mazze da baseball Lousiville Slugger, sono scese di quasi il 7% dopo il suo primo rapporto sugli utili dopo la quotazione in borsa.

La società, quotata in borsa tramite un'offerta pubblica iniziale il mese scorso, ha dichiarato di aver perso 25 centesimi per azione su un fatturato di 1,32 miliardi di dollari. La CNBC non ha confrontato i suoi risultati con le stime di Wall Street poiché si tratta del primo rapporto come società quotata in borsa.