OpenAI rilascia e-mail di Elon Musk per mostrare supporto ai piani a scopo di lucro

OpenAI ha risposto a Elon Musk, inviando e-mail per dimostrare che sostiene il suo piano per creare un'entità a scopo di lucro e raccogliere miliardi di dollari, decisioni che sono al centro della causa legale del capo di Tesla contro la startup AI.

Musk, che faceva parte del team fondatore di OpenAI, ha affermato nella sua causa della scorsa settimana di aver violato un accordo per rendere le scoperte dell'intelligenza artificiale “gratuite al pubblico” formando un'alleanza multimiliardaria con Microsoft, che ha promesso 13 dollari. miliardi per l’azienda.

“OpenAI, Inc. è diventata di fatto una filiale closed-source della più grande azienda tecnologica al mondo: Microsoft”, si legge nella causa di Musk.

In un post sul blog pubblicato martedì scorso, i membri fondatori di OpenAI, tra cui Sam Altman, Greg Brockman e Ilya Sutskever, hanno contestato tale affermazione, sostenendo invece che Musk ha guidato i primi sforzi per raccogliere più soldi dagli investitori.

“Quando hanno lanciato OpenAI alla fine del 2015, Greg e Sam inizialmente avevano pianificato di raccogliere 100 milioni di dollari, ma”, ha detto Elon in una e-mail, “avevamo bisogno di una cifra molto più grande di 100 milioni di dollari per evitare di sembrare senza speranza.” . . “Penso che dovremmo dire che abbiamo iniziato con un impegno di finanziamento di 1 miliardo di dollari”.

La struttura no-profit originale di OpenAI ha ostacolato la sua capacità di raccogliere fondi dagli investitori tradizionali. Dato il costo della creazione di strumenti di intelligenza artificiale, ciò ha rappresentato un ostacolo alla sua missione dichiarata di sviluppare un’intelligenza artificiale sempre più sofisticata a “vantaggio di tutta l’umanità”.

“Alla fine del 2017, Elon e io abbiamo deciso che il passo successivo della missione era quello di creare un'entità a scopo di lucro. Elon voleva ottenere una quota di maggioranza, il controllo iniziale del consiglio di amministrazione e diventare CEO. Nel mezzo di queste discussioni, ha bloccato i finanziamenti”, si legge nel post del blog.

“Non potevamo concordare termini vantaggiosi per tutti con Elon perché ritenevamo che fosse in conflitto con la missione di qualsiasi individuo di avere il controllo assoluto su OpenAI. Quindi ha proposto invece che OpenAI fosse integrato in Tesla. “All'inizio di febbraio 2018, Elon ci ha inviato un'e-mail che suggerisce che OpenAI dovrebbe “essere legato a Tesla come la sua mucca da mungere”, hanno scritto martedì Altman e i suoi colleghi.

La borsa evidenzia le tensioni sulla direzione della startup più nota della Silicon Valley, che ha innescato un boom dell’intelligenza artificiale con il lancio di ChatGPT nel novembre 2022 e da allora ha dettato il passo tra rivali tra cui Anthropic, Inflection e Google.

La startup è diventata un gigante del business con ricavi per oltre 2 miliardi di dollari anno su anno e ha attirato investimenti multimiliardari da parte di Microsoft e di una serie di società di venture capital da quando ha lanciato un’entità a scopo di lucro nel 2019. È stato un enorme successo: il mercato privato vale circa 80 miliardi di dollari, secondo una persona a conoscenza del settore.

Ma le preoccupazioni sulla governance e sulle tutele dell’azienda rimangono, dopo la drammatica cacciata di Altman e la reintegrazione come amministratore delegato da parte dei membri del consiglio – incluso Sutskever – lo scorso novembre.

L'indagine interna sulle turbolenze nei consigli di amministrazione dovrebbe essere completata il mese prossimo, mentre la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha indagato separatamente alcune azioni intraprese dalla società e dai suoi dirigenti nell'ultimo anno.

Musk, che ha lasciato il consiglio di amministrazione di OpenAI nel 2018 dopo aver litigato con Altman, sta raccogliendo fondi per il suo progetto di intelligenza artificiale, chiamato xAI.

“Siamo rattristati dal fatto che si sia arrivati ​​a questo con qualcuno che ammiravamo molto: qualcuno che ci ha ispirato a puntare più in alto, poi ci ha detto che avremmo fallito, ha creato un concorrente e poi ci ha fatto causa quando abbiamo iniziato a fare progressi significativi verso la missione di OpenAI senza lui'”, ha scritto il resto del gruppo dirigente.