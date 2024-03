Dakota Johnson è “molto aperta” a diventare madre: “Assolutamente pronta”

Dakota Johnson non esclude di diventare mamma





In un'intervista con attività febbrileIL Come essere single All'attrice 34enne è stato chiesto di condividere i suoi pensieri sulla possibilità di diventare madre. La star ha una relazione con il cantante dei Coldplay Chris Martin dal 2017, che condivide la figlia Apple e il figlio Moses con l'ex Gwyneth Paltrow, 51 anni.





“Sono molto aperto a questo”, dice Johnson della maternità. “Sono arrivata a questo punto in cui voglio davvero sperimentare tutto ciò che la vita ha da offrire. Soprattutto come donna, dico: 'Che cosa magica ——- che cosa folle.' ed esperienza selvaggia.”





“Se deve succedere a me, sono totalmente d'accordo,” continua Johnson, aggiungendo in seguito, “E poi dico, 'Non siamo qui per molto, quindi se devo essere 'Mamma, prendilo.'” ”





Non perdere mai una storia: iscriviti Newsletter quotidiana gratuita delle persone Per rimanere aggiornato sul meglio di ciò che PEOPLE ha da offrire, dalle succose notizie sulle celebrità alle avvincenti storie di interesse umano.





Dakota Johnson per Bustle.

Agata Serge



Altrove nell'intervista, Johnson ha commentato di essere stata la matrigna degli adolescenti di Martin e Paltrow. “Amo questi ragazzi come se la mia vita dipendesse da loro”, ha detto Johnson allo sbocco. “da tutto il mio cuore.”





Johnson ha detto Marie Claire Nel numero di marzo 2016, ha detto che le piaceva l'idea di sistemarsi e mettere su famiglia.





“L'idea di essere a casa, andare a prendere i bambini a scuola e preparare la cena e poi il marito che torna a casa – c'è qualcosa che mi sembra davvero bello perché non ho mai avuto una crescita simile prima”, ha rivelato.





Dakota Johnson per Bustle.

Agata Serge



Johnson è cresciuta come figlia di Melanie Griffith e Don Johnson, figlia della prima di Antonio Banderas e nipote di Tippi Hedren.





L'idea di avere una famiglia tradizionale “le sembra molto attraente”, ha detto Johnson.





A quel tempo, Johnson pensava che avrebbe potuto avere la sua torta e mangiarla anche lei. “Nella mia mente, penso, 'Okay, reciterò questa cosa in un film e vivrò la mia vita, anche se è strana'”, ha spiegato.