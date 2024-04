Il CEO di Trump Media afferma che farà “tutto il necessario” per difendere gli investitori di DJT dai venditori allo scoperto

Nunes ha anche criticato il presidente Joe Biden per aver menzionato il prezzo delle azioni di Trump Media in un discorso all'inizio di questa settimana.

“Non è strano?” Nunes ha detto.

Martedì, nelle sue osservazioni a Scranton, in Pennsylvania, Biden ha criticato Donald Trump, il suo avversario repubblicano alle elezioni di novembre, poiché le azioni di Trump Media sono scese dal prezzo iniziale di oltre 70 dollari.

“Se le azioni di Trump in Truth Social – la sua azienda – scendessero ulteriormente, potrebbe ottenere risultati migliori con il mio piano fiscale rispetto alla sua azienda”, ha detto Biden.

Le azioni di Trump Media, scambiate con il ticker DJT, sono aumentate questo fine settimana, ma sono diminuite drasticamente rispetto al suo picco. Ciò lascia Trump, il maggiore azionista della società, con meno valore sulla carta per la sua quota del 60%.

I commenti di Nunes su Newsmax hanno rafforzato la sua precedente teoria secondo cui il calo delle azioni di DJT era almeno in parte attribuibile a una presunta manipolazione illegale del mercato.

Venerdì scorso, il CEO del Nasdaq Nunes ha avvertito che un calo del prezzo delle azioni di Trump Media potrebbe essere il risultato di una vendita allo scoperto “nuda”, una pratica commerciale in cui un venditore scommette sul calo del prezzo delle azioni. Coinvolge il trader che vende azioni che non sono state prese in prestito o che organizza il prestito.

“I rapporti indicano che al 3 aprile 2024, le azioni DJT erano di gran lunga le” azioni statunitensi più costose allo scoperto “, il che significa che i broker hanno un significativo incentivo finanziario a prestare azioni inesistenti”, ha scritto Nunes in una lettera inviata. Con la Securities and Exchange Commission, secondo la CNBC.

Trump Media ha debuttato sul Nasdaq, ha detto Nunes.Elenco delle soglie Reg SHO,“Il che potrebbe indicare un comportamento commerciale illegale.

Tuttavia, la SEC sottolinea sul suo sito web che le vendite allo scoperto “non sono necessariamente una violazione delle leggi federali sui titoli” a meno che non siano intenzionalmente utilizzate per manipolare il mercato. Si afferma inoltre che la presenza di un titolo nell'elenco delle soglie Reg SHO non è necessariamente un segno di attività commerciale illegale.

Più tardi quello stesso giorno, Citadel Securities, una delle società di mercato menzionate nella lettera, ha deriso Nunes, definendolo “un proverbiale perdente che cerca di incolpare la ‘vendita allo scoperto nuda’ per il calo del prezzo delle sue azioni”.

In un'intervista a Newsmax, Nunes sembra rispondere a questa affermazione: “Se pensi che non ci sia niente di sbagliato, dici che non c'è niente di sbagliato. Non uscire allo scoperto e attaccarmi personalmente.”

Il fondatore di Citadel Securities Ken Griffin è uno dei principali donatori dei candidati repubblicani, tra cui Nunes, che ha servito come rappresentante della Camera repubblicana della California prima di prendere il timone di Trump Media.