Buffett investe in buoni del tesoro invece che in azioni, aspetta che succedano cose brutte e il contante la fa da padrone con una percentuale superiore al 5%.

Quando l’Oracolo di Omaha si oscura riguardo ad un titolo a questi prezzi, all’improvviso non viene preso sul serio. Solo quando esagera il valore delle azioni tutti gli saltano dietro.

I titoli del Tesoro sono ora oggetto delle ire della Berkshire Hathaway. Guadagnano tra il 5,0% e il 5,5% dalla metà del 2023 e Warren Buffett ha deciso che erano un ottimo affare, piuttosto che azioni ai prezzi correnti, e le ha caricate.

Alla fine di marzo, secondo i documenti depositati da BRK 10, l’enorme gruppo deteneva 153 miliardi di dollari in buoni del Tesoro, 24 miliardi di dollari in più rispetto ai tre mesi precedenti, quasi 50 miliardi di dollari in più rispetto a marzo 2023 e 86 miliardi di dollari in più rispetto a marzo 2022 (67 miliardi di dollari). . -Q. Era il 2022 quando i Buoni del Tesoro iniziarono di nuovo a pagare notevoli interessi.

Se BRK guadagnasse in media il 5,3% sui suoi buoni del Tesoro nel trimestre in corso, ciò equivarrebbe a circa 2,4 miliardi di dollari di interessi attivi senza rischi. In confronto, nel primo trimestre ha riportato un utile totale ante imposte di 15,7 miliardi di dollari. Quindi il reddito derivante dai buoni del Tesoro è importante.

Il totale dei buoni del Tesoro, liquidità ed equivalenti è balzato a 189 miliardi di dollari, con un aumento di 21 miliardi di dollari in tre mesi e un aumento di 59 miliardi di dollari su base annua (130 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023).

Escludendo gli importi detenuti da società “ferroviarie, servizi pubblici ed energia”, il totale dei buoni del Tesoro e della liquidità è balzato a 182 miliardi di dollari, e Buffett ha dichiarato all’assemblea degli azionisti che era una “giusta ipotesi” che sarebbe cresciuto fino a 200 miliardi di dollari entro la fine. June, e che era “abbastanza soddisfatto” di questa posizione. Il contante è il re.

Converti le azioni Apple in buoni del tesoro.

Mentre accumulava buoni del Tesoro – di cui il governo ha emesso uno tsunami su base settimanale – BRK ha scaricato il 13% della sua partecipazione in Apple nel primo trimestre, ovvero circa 116 milioni di azioni, dopo aver venduto circa 10 milioni di azioni nel trimestre precedente. . un quarto. Secondo BRK, Apple rimane la posizione più importante nel titolo BRK, con un valore di 135,4 miliardi di dollari al 31 marzo. Archiviazione 10-Q Oggi.

Buffett ha chiaramente elogiato Apple e le azioni, perché BRK aveva ancora 135,4 miliardi di dollari al 31 marzo e non voleva accumulare azioni prima di poterne vendere altre.

Ma ha venduto Apple, ha acquistato buoni del Tesoro con i proventi, piuttosto che altre azioni, e quel mucchio crescente di contanti fruttiferi di interessi è diventato un argomento all’assemblea degli azionisti di sabato, e gli è stato chiesto perché non avesse messo quella somma. Cash for Work – Anche se funziona davvero bene, fruttando il 5% in più senza rischi.

Guadagna il 5% in più senza rischi mentre aspetti che accadano cose brutte.

“Non credo che nessuno seduto a questo tavolo abbia idea di come usarlo [the cash] “In effetti, quindi non li usiamo”, ha detto Buffett.

“Ci piacerebbe spenderli, ma non li spenderemo a meno che non pensiamo che stiamo facendo qualcosa che ha pochissimi rischi e può farci guadagnare un sacco di soldi”, ha detto.

“Oscilliamo solo sui tiri che ci piacciono”, ha detto. Al momento, a loro non piace altro che i buoni del Tesoro.

“Man mano che il mondo diventa più sofisticato, complesso e interconnesso, sempre più cose possono andare storte”, ha affermato, e l’azienda vuole essere in grado di “agire quando ciò accade”. In attesa di un calo significativo dei prezzi delle azioni, per mettere a frutto questi soldi a livelli di prezzo ragionevoli?

chiaramente…

Quando Buffett diventa poco entusiasta delle azioni, si preoccupa del loro potenziale, aspetta che scendano, scarica una grossa quantità di azioni Apple e investe in titoli del Tesoro – e spiega perché – improvvisamente nessuno lo prende più sul serio.

I media finanziari stanno sottraendo voti che gentilmente ignorano tutto ciò. Solo un vecchio popolare in fuga. Solo quando esagera un titolo, o un particolare titolo, i media finanziari e altri organismi di Wall Street lo vedono come l’Oracolo di Omaha e gli saltano dietro. Alcune cose sono semplicemente divertenti, senza che nessuno voglia che lo siano.

