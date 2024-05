Ho vinto la lotteria immobiliare a New York e l’affitto della mia casa è di 1.000 dollari al mese

Nell’ambito del sistema di stabilizzazione dell’affitto della città, esiste un limite legale all’importo dell’affitto che una persona può ricevere in un anno. Il Comitato delle linee guida per l’affitto della città di New York stabilisce il tasso al quale l’affitto di un appartamento a canone stabilizzato può aumentare l’affitto a fini di locazione.

Il programma della lotteria immobiliare della città di New York aiuta i residenti a trovare alloggi a prezzi accessibili, compresi appartamenti con affitto stabilizzato. IL Dipartimento per la conservazione e lo sviluppo dell’edilizia abitativa Per alloggi a prezzi accessibili si intende un costo abitativo non superiore al 30% del reddito di un individuo o di una famiglia.

Nkenge ha fatto domanda per la lotteria immobiliare di New York City per tre anni prima di ottenere il suo appartamento con una camera da letto nel Flatiron.

“Sono entrato per la prima volta in quegli appartamenti; erano decisamente fuori dal mondo. Sembravano un hotel”, dice Nkeng. “Sono stato accolto dal concierge e mi sono sentito sollevato.”

Elon Musk sta facendo il possibile per Tesla, e questa sta arrivando come una palla da demolizione

READ Elon Musk sta facendo il possibile per Tesla, e questa sta arrivando come una palla da demolizione

Il reddito annuo di Nkenge deve essere compreso tra $ 36.798 e $ 59.340 per qualificarsi per la lotteria. Una volta selezionata, doveva fornire una prova del reddito, che includeva estratti conto bancari, fatture e moduli fiscali.

Nkenge, che ha chiesto di essere identificata solo con il suo nome per motivi di privacy, ha detto alla CNBC Make It di aver iniziato a fare domanda per la lotteria nel 2020 perché pagava circa $ 1.900 per un piccolo appartamento con una camera da letto a Harlem, Ma voleva ridurre i costi di affitto a circa 1.000 dollari al mese.

Nkeng ha detto alla CNBC Make It di aver speso circa $ 7.000 in mobili per il suo appartamento.

Secondo StreetEasy, il prezzo di mercato per gli appartamenti con una camera da letto nell’edificio Nkeng parte da 5.903 dollari al mese. Secondo NYC Housing Connect, ci sono 58 unità nell’edificio suddivise in zone per alloggi a prezzi accessibili.

“Vivere in una casa a prezzi accessibili non solo ha reso la mia vita più facile e meno stressante, ma mi ha anche permesso di avere più cose”, ha detto Nkeng. “Mi ha permesso di risparmiare non solo per possedere una casa ma anche per la pensione e l’assicurazione sulla vita. Non era qualcosa che avevo in passato, ma ora posso permettermelo anche.”

Il contratto di locazione biennale di Nkenge le garantisce un affitto di 997 dollari al mese, che include un’indennità di utilità di 85 dollari. Paga inoltre 54 dollari in strutture edilizie e 195 dollari in utenze, per un totale di 1.246 dollari in costi abitativi mensili.

Se decide di rinnovare il contratto di locazione nel maggio 2025, l’affitto di Nkenge aumenterà del 5%, che è l’attuale aumento percentuale consentito per le unità a canone stabilizzato a New York City.

I costi iniziali di Nkenge includevano l’affitto del primo mese e un deposito cauzionale per un totale di 1.994 dollari.