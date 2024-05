Americano scomparso in Siria nel 2017 presumibilmente morto, dice la figlia

UN Un cittadino americano scomparso mentre viaggiava in Siria sette anni fa si presume morto, ha detto sabato la figlia dell’uomo.

Maryam Kamalmas ha detto all’Associated Press che otto alti funzionari statunitensi avevano rivelato informazioni specifiche e altamente affidabili secondo cui suo padre, Majd, uno psicoterapeuta del Texas, era ritenuto morto all’inizio di questo mese.

Durante l’incontro a Washington, i funzionari hanno affermato che il loro livello di fiducia nella morte di suo padre era un “nove alto” su una scala da uno a 10. Ha detto di aver chiesto se altri americani detenuti in base a rapporti così credibili fossero mai stati salvati con successo e gli è stato detto di no.

“Cosa voglio di più? C’erano molti funzionari di alto rango a cui dovevamo confermare che se n’era andato davvero. Non c’era modo di girare intorno al cespuglio”, ha detto Mariam Kamalmaz.

Mariam Kamalmas tiene in mano una foto di suo padre con i suoi 14 nipoti il ​​17 gennaio 2024 a Grand Prairie, Texas. Funzionari statunitensi hanno sviluppato informazioni specifiche e altamente affidabili su Majd Kamalmaz, un cittadino americano scomparso sette anni fa. Maryam Kamalmaz ha dichiarato il 18 maggio che il viaggiatore era morto in Siria. Julio Cortez/AB



Ha detto che le autorità gli hanno detto che la morte è avvenuta anni fa, durante la prigionia di suo padre. Nel 2020, i funzionari hanno detto alla famiglia che avevano motivo di credere che fosse morto per insufficienza cardiaca nel 2017, ma la famiglia è rimasta fiduciosa e le autorità statunitensi hanno continuato le loro ricerche.

Ma “fino a questo incontro non ci hanno confermato quanto siano affidabili le informazioni e le varie fasi (di verifica) che devono attraversare”, ha detto.

Non descrisse l’intelligenza che aveva imparato.

La Fusion Cell per il recupero degli ostaggi dell’FBI ha dichiarato sabato a CBS News che “non importa quanto tempo passa”, sta “lavorando a nome delle vittime e delle loro famiglie per recuperare tutti gli ostaggi americani e per sostenere le famiglie dei loro cari tenuti prigionieri. Mancante.”

Majd Kamalmas Il 59enne era scomparso nel febbraio 2017 mentre era in viaggio in Siria per far visita a un anziano familiare. L’FBI ha detto che è stato fermato a un posto di blocco del governo siriano alla periferia di Damasco e da allora non si hanno più sue notizie.

Kamalmas emigrò negli Stati Uniti quando aveva sei anni e ottenne la doppia cittadinanza.

“Siamo americani in ogni senso. Non lasciarti ingannare. Voglio dire, questo è il tuo paese e mio padre ci ha sempre insegnato che non andremo da nessuna parte. Siamo tutti nati e cresciuti qui,” Mariam Ha detto Kamalmaz. Notizie CBS nel 2019.

Un portavoce della Casa Bianca ha rifiutato di commentare sabato e i portavoce dell’FBI, che indaga sui rapimenti all’estero, non hanno immediatamente risposto a un’e-mail dell’Associated Press in cerca di commenti.

Kamalmas è uno dei tanti americani scomparsi in Siria. Compreso il giornalista Austin Tice, scomparso nel 2012 a un posto di blocco in un’area contesa a ovest di Damasco. La Siria ha pubblicamente negato di tenere prigionieri gli americani.

Nel 2020, negli ultimi mesi dell’amministrazione Trump, Gli alti ufficiali sono andati a Damasco Per un incontro ad alto livello volto a negoziare la liberazione degli americani. Ma l’incontro si è rivelato infruttuoso, con i siriani che non hanno fornito informazioni comprovate sulla vita e hanno avanzato richieste che i funzionari statunitensi hanno considerato irragionevoli. I funzionari statunitensi affermano che stanno continuando a cercare di riportare Dice a casa.

Il New York Times ha riportato per primo la morte di Majd Kamalmas.