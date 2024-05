Ladri armati attaccano un negozio di lusso a Parigi, considerato il “gioielliere delle stelle”

PARIGI (AFP) – La polizia francese era alla ricerca di rapinatori armati che sabato hanno attaccato una gioielleria in una delle strade più prestigiose di Parigi, e secondo i media l’obiettivo era l’esclusiva boutique di Harry Winston, che si autodefinisce “il gioielliere delle stelle”. .”

La polizia di Parigi ha detto che i rapinatori armati sono arrivati ​​e partiti in motocicletta e hanno aperto il fuoco all’esterno, senza causare vittime. Un video trasmesso da BFM-TV mostrava persone vestite di nero che si allontanavano a tutta velocità su due motociclette.

Un commesso del negozio che ha risposto al telefono ha detto che il gioielliere è stato derubato sabato, ma ha riattaccato senza fornire dettagli o il suo nome. Il negozio di lusso è stato isolato mentre gli investigatori della polizia entravano e uscivano sabato pomeriggio. La Procura di Parigi che supervisiona le indagini ha individuato il luogo del furto in Avenue Montaigne, dove si trova Harry Winston. La sua splendida boutique è su appuntamentoMa non è stato confermato che il gioielliere fosse l’obiettivo.

Harry Winston non ha risposto immediatamente alle domande inviate via email dall’Associated Press. Né la polizia né il pubblico ministero hanno detto se i ladri hanno rubato i gioielli e, in caso affermativo, quanto valevano. Non è la prima volta che il negozio di lusso viene derubato. Otto persone sono state condannate nel 2015 Per quanto riguarda la straordinaria rapina del 2008 in cui tre uomini armati travestiti rubarono un bottino di circa 92 milioni di dollari.