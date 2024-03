Foto di Kate: La Principessa del Galles è stata avvistata dopo aver detto di aver modificato una foto per la Festa della Mamma

Scritto da Emma Harrison e Sean Coughlan

notizie della BBC

11 marzo 2024, 10:36 GMT Aggiornato 1 ora fa

Fonte immagine, Kelvin Bruce/Jim Bennett Commenta la foto, Lunedì pomeriggio, la principessa del Galles è stata vista in pubblico con William, mentre la coppia lasciava Windsor in macchina

La principessa del Galles si è scusata “per qualsiasi confusione” dopo aver detto di aver modificato una foto di se stessa e dei suoi figli per celebrare la festa della mamma.

La sua dichiarazione è stata pubblicata sui social media a Kensington Palace dopo che cinque agenzie l'hanno ritirata per preoccupazioni editoriali.

“Come molti fotografi amatoriali, a volte sperimento con il editing”, ha detto Catherine.

La foto, scattata dal Principe di Galles, è stata la prima pubblicata di Catherine dopo l'intervento chirurgico di gennaio.

PA, Getty Images, AFP, Associated Press (AP) e Reuters hanno rimosso l'immagine. L'AP ha notato “incoerenza nell'allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte”.

Lunedì, la principessa del Galles è stata vista lasciare Windsor in macchina con il principe William mentre viaggiava per partecipare alla messa del Commonwealth Day, alla quale lei non ha partecipato.

Per riprodurre questo contenuto, abilita JavaScript o prova un altro browser Spiegazione video, Guarda: BBC Verify esamina la foto della festa della mamma reale

Nella sua dichiarazione su X, precedentemente Twitter, Katherine ha detto: “Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che festeggiano la festa della mamma siano molto felici. C.”

Le scuse postate sui social provengono dal racconto ufficiale del principe e della principessa del Galles, ma sono personalmente contrassegnate dalla lettera “C” di Catherine.

È lei ad assumersi la responsabilità delle modifiche alla foto, piuttosto che suo marito, il principe William, che ha scattato la foto, o qualsiasi membro del team più ampio che circonda la coppia reale.

Commenta la foto, Uno sguardo più attento alla foto rivela: (1) manca parte della manica della principessa Charlotte, (2) la mano di Catherine è sfocata rispetto alla giacca di Louis, (3) una cerniera disallineata, (4) allineamento dello sfondo errato e (5) sfondo sfocato ginocchio principessa Charlotte

Secondo fonti reali, ci sarebbero stati “piccoli aggiustamenti” apportati dalla principessa del Galles alla foto pubblicata online da Kensington Palace.

Kensington Palace ha detto che non ristamperà la foto originale e inedita di Catherine e dei suoi figli.

Sappiamo che la foto è stata modificata, ma alcune informazioni di base sulla foto rimangono sconosciute, ad esempio quando è stata scattata esattamente, cosa è stato modificato o se si tratta di un insieme di più foto.

La foto mostra la principessa seduta, circondata dalla principessa Charlotte, dal principe Louis e dal principe George, con quest'ultimo che la abbraccia.

Questa è stata la prima foto ufficiale della Principessa del Galles dopo l'intervento chirurgico addominale due mesi fa. Da allora è rimasta fuori dagli occhi del pubblico.

Ha pubblicato la foto con un messaggio di Katherine che diceva: “Grazie per i vostri auguri e il continuo supporto negli ultimi due mesi.

“Auguro a tutti una felice festa della mamma.”

Fonti reali affermano che la foto doveva essere solo una “foto di famiglia amatoriale” rilasciata in occasione della festa della mamma.

L'implicazione è che non si trattava di un atto di manipolazione professionale, ma piuttosto di una disposizione di una foto che catturava un momento familiare.

Tuttavia, questa non era solo una foto personale, doveva essere condivisa con il mondo, in quello che veniva inevitabilmente visto come un tentativo di fermare speculazioni e teorie cospirative su Catherine, mentre si riprendeva dall'intervento chirurgico.

“Sollevare più domande”

Invece di fornire una risposta a tali voci, ha inavvertitamente finito per sollevare altre domande.

La foto porterà anche a discussioni su come i media utilizzano le foto o i clip dei social media prodotti senza il coinvolgimento di giornalisti indipendenti.

Sebbene nella maggior parte degli eventi reali pubblici siano presenti fotografi professionisti e rappresentanti della stampa, questo momento è stato visto come privato, catturato dalla famiglia stessa, mentre la principessa si riprendeva.

L'unica foto della principessa dopo l'operazione era stata scattata da un paparazzo e le agenzie di stampa britanniche non l'hanno usata per paura di un'invasione della privacy.

Ci sono stati esempi precedenti di Kensington Palace che ha pubblicato filmati senza la presenza di giornalisti esterni, inclusa una visita della Principessa del Galles a una “banca dei bambini” per aiutare le famiglie svantaggiate.

L'immagine della Festa della Mamma è stata inclusa nelle prime pagine di molti giornali e siti web nazionali, incluso BBC News, ed è stata utilizzata nei notiziari televisivi, inclusa ancora la BBC.

Per utilizzare la nuova immagine il più rapidamente possibile, la BBC ha ripreso l'immagine utilizzata da Kensington Palace a Londra sui suoi account sui social media.

Fonte immagine, Principe di Galles/Kensington Palace, Londra

Cinque agenzie fotografiche hanno ritirato la foto per timori di “manomissione”. L'Associated Press ha emesso un “kill Notice” – un termine industriale utilizzato per respingere – domenica tarda, dicendo: “Dopo un esame più attento, sembra che la fonte abbia modificato l'immagine. Non verrà inviata alcuna immagine sostitutiva”.

Reuters ha affermato di aver ritirato l'immagine “a seguito di una revisione post-pubblicazione” e l'AFP ha anche emesso un “avviso di uccisione obbligatoria”.

Getty Images è diventata la quarta organizzazione a ritirare l'immagine. Lunedì l'Autorità Palestinese ha dichiarato di aver ritirato anche l'immagine, sulla base della mancanza di chiarimenti da parte di Kensington Palace.

La maggior parte delle testate giornalistiche seguono le proprie rigide linee guida sull'uso delle immagini manipolate e le utilizzano solo se accompagnate da una spiegazione che l'immagine è stata alterata rispetto all'originale.

Ecco perché le agenzie di stampa, come l'Associated Press, si impegnano con i propri clienti a garantire che le loro immagini siano accurate e non manipolate digitalmente.

Le regole AP consentono solo “aggiustamenti minori” in determinate circostanze, comprese operazioni di ritaglio, viraggio e colore, nonché la rimozione della polvere dai sensori della fotocamera. Cambiamenti nei livelli di densità, contrasto, colore e saturazione che “alterano drasticamente la scena originale” sono inaccettabili, dice.

Lunedì, la principessa del Galles è stata vista in pubblico con William, mentre la coppia lasciava Windsor in macchina.

Kensington Palace ha detto che il Principe di Galles è stato portato alla messa del Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster a Londra.

Catherine non era presente alla funzione ma si pensava che avesse un appuntamento privato.

Commenta la foto, La regina Camilla e il principe di Galles hanno guidato la famiglia reale durante la messa del Commonwealth Day

William è apparso accanto alla regina Camilla alla cerimonia che celebrava il Commonwealth.

Il Commonwealth delle Nazioni è composto da circa 56 paesi – che quest'anno celebra il suo 75° anniversario – la maggior parte dei quali sono territori dell'ex impero britannico. In 14 di questi paesi, oltre al Regno Unito, il re ricopre la carica di capo di stato.

Lunedì sera, il principe William ha parlato durante una cerimonia nel centro di Londra per celebrare gli Earthshot Awards.

Ha chiesto a investitori e filantropi di “unirsi a noi nella nostra missione” per aiutare gli eco-innovatori ad ampliare i loro progetti attraverso la nuova piattaforma online Launchpad.

“Le idee e le ambizioni per mettere il nostro pianeta su un percorso più sano esistono già”, ha detto William.

“Ma è urgente”, ha aggiunto. “Siamo nel decennio critico adesso”.

Commenta la foto, L’Earthshot Prize mira a raccogliere più di 400 milioni di sterline per nuovi progetti.

Catherine, 42 anni, ha trascorso 13 notti alla London Clinic, vicino a Regent's Park, nel centro di Londra, dopo l'intervento.

Il principe William venne a trovare sua moglie durante il suo soggiorno e anche il re visitò prima di ricevere le sue cure lì.

Il palazzo ha condiviso pochi dettagli sulla sua condizione, che ha scatenato significative speculazioni sui social media, ma ha affermato che non era collegata al cancro.

Il team che assiste la principessa durante il suo recupero è piccolo e limitato alle persone a lei vicine.

Al momento del suo soggiorno, il palazzo ha detto che la principessa voleva che le sue informazioni mediche personali rimanessero private, aggiungendo che voleva “preservare quanta più normalità possibile per i suoi figli”.