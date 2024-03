La serie Pixel 8 aggiunge il supporto per l'output display con la beta Android QPR3

Negli ultimi anni nessuno dei telefoni Pixel ha supportato la possibilità di utilizzare la porta USB-C per posizionare qualsiasi cosa su un display esterno. Ma con l’ultima beta di Android 14, Google ha finalmente abilitato l’output del display su Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Alcuni precedenti smartphone Pixel avevano l'hardware necessario per riprodurre il display, ma lo disabilitavano completamente. Sulla serie Pixel 8, Google ha lasciato la funzionalità un po' più vicina allo streaming live, ma la connessione a un display esterno non ha fatto nulla.

Tuttavia, ora le cose stanno cambiando, poiché Android 14 QPR3 Beta 2 consente di eseguire il mirroring dello schermo di Pixel 8 su un display esterno tramite USB-C.

Corpo del robot Certo Senza modifiche, Pixel 8 e Pixel 8 Pro supportano la connessione a un display esterno utilizzando l'ultima versione beta di Android. Quando sei connesso a un display, il tuo telefono ora mostra un messaggio che ti chiede se desideri “Visualizzare su un display esterno”. Il display collegato visualizza quindi il display Pixel al centro dello schermo con lo sfondo esteso per coprire il resto dello spazio vuoto.











Ciò avviene in un momento in cui Android sta ancora sviluppando una “modalità desktop”, che è in lavorazione ormai da molto tempo.

Resta da vedere se questo verrà lanciato o meno con l'apparizione finale di Android 14 QPR3 entro la fine dell'anno, ma questo è certo. grande Passa a supportare l'output display ufficiale su Pixel.

