All'età di trentacinque anni, Internet era guasto, ma il suo inventore non aveva ancora rinunciato alla speranza di ripararlo

Nel 1989 Internet aveva già anni, ma non aveva l'aspetto di oggi. L'Internet che utilizziamo oggi deve gran parte del suo aspetto e delle sue sensazioni a Sir Tim Berners-Lee e alla sua creazione del World Wide Web. Secondo una ricerca di Berners-Lee, il lancio del Web risale a 35 anni fa. Gestione delle informazioni: proposta.

Berners-Lee non intendeva cambiare il mondo. Voleva semplicemente creare un modo semplice per condividere informazioni presso l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare, nota come CERN. La sua soluzione era un sistema ipertestuale distribuito su Internet. Lo conosciamo come il web.

Ci sono voluti diversi anni per passare da un'idea su carta a un sistema funzionante. Nel 1993 Internet era diventata una preoccupazione costante. Quando sono diventato la prima persona a scrivere Un'introduzione popolare al webC'erano solo due server web.

Quando ho scritto il libro All'interno del World Wide Web Nel 1994 la popolarità di Internet esplose. È passato dall'essere qualcosa usato solo dai tecnici alle fondamenta dell'onnipresente Internet di oggi. Tutti volevano essere su Internet.

Come ha affermato Berners-Lee nel 2024, il web è stato costruito “con l’intenzione di consentire la collaborazione, promuovere l’empatia e generare creatività – ciò che io chiamo le 3C”. Doveva essere uno strumento per dare potere all’umanità. Il primo decennio del web ha mantenuto questa promessa, poiché il web ha decentralizzato una lunga gamma di contenuti e opzioni, ha creato comunità più piccole e locali, ha fornito empowerment individuale e ha promosso un enorme valore.

“Negli ultimi dieci anni, invece di incarnare questi valori, Internet ha contribuito a eroderli”, ha continuato Berners-Lee. Lo attribuisce allo “squilibrio causato dal predominio dell'interesse personale di molte aziende su Internet”.

Puoi vederlo da solo. Agli albori del Web, molte nuove aziende emersero sul fertile terreno di Internet. Oggi Internet e il mercato azionario sono dominati da Meta (Facebook), Amazon, Microsoft, Apple e Alphabet (Google), noto anche come “MAMAA”. Puoi anche rivedere il vecchio FAANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google – nel nuovo FAANG – Facebook, Amazon, Apple, NVIDIA, Google. Qualunque sia il suo acronimo, questa è l’economia di Internet che appartiene alle grandi potenze, non alle piccole startup.

Berners-Lee lo ha ammesso, nel giorno del suo trentesimo compleanno Internet è diventata una “piazza pubblica”.Biblioteca, studio medico, negozio, scuola, studio di design, ufficio, cinema, banca e molto altro ancora.” Purtroppo, ha osservato, “ha anche creato un'opportunità per i truffatori, ha dato voce a coloro che diffondono l'odio e ha reso più facile commettere ogni tipo di crimine.” È facile vedere il lato brutto del web Con un rapido sguardo ai social network come X, ex Twitter, Reddit e Nextdoor.

L’ascesa dell’intelligenza artificiale (AI) non ha aiutato. In effetti, Berners-Lee ritiene che l’intelligenza artificiale abbia solo peggiorato le cose. “Il rapido progresso dell’intelligenza artificiale ha esacerbato queste preoccupazioni, dimostrando che i problemi su Internet non sono isolati ma profondamente intrecciati con le tecnologie emergenti”.

Tuttavia, Berners-Lee spera per il meglio. “Sarebbe disfattista e privo di fantasia presumere che Internet come lo conosciamo non possa essere cambiato in meglio nei prossimi 30 anni”.

Come? Si osserva affrontando due problemi:

Il primo è la misura in cui il potere è concentrato, il che contraddice lo spirito decentralizzato originariamente previsto. Ciò ha frammentato Internet, con la lotta per mantenere gli utenti dipendenti da un’unica piattaforma per ottimizzare i profitti attraverso il monitoraggio passivo dei contenuti. Questo modello di business di sfruttamento è particolarmente pericoloso quest’anno, che vede elezioni che potrebbero portare alla disintegrazione dei disordini politici. Ad aggravare questo problema c'è il secondo fattore, il mercato dei dati personali che ha sfruttato il tempo e i dati delle persone creando una profilazione approfondita che consente pubblicità mirata e, in definitiva, il controllo delle informazioni fornite alle persone.

Ma cosa possiamo fare al riguardo? Il suggerimento di Berners-Lee: “Dobbiamo abbattere i silos di dati per incoraggiare la collaborazione, creare condizioni di mercato in cui fiorisca una varietà di scelte per alimentare la creatività e passare da contenuti polarizzanti a un ambiente modellato da una diversità di voci e punti di vista che alimenta empatia e tolleranza.” capire.”

Nello specifico, ciò può essere fatto adottando un nuovo paradigma che metta le persone in prima linea nei modelli di business. Questo non è solo un ideale; È già diventato una realtà. Le tecnologie che servono e danno potere a tutti noi, come il nuovo modello di social networking Bluesky e Mastodon, non alimentano la pubblicità e l'impegno commerciale, ma creano comunque comunità. github Fornisce strumenti di collaborazione online e podcast che contribuiscono alla conoscenza della comunità.

“È tempo di agire e abbracciare questo potenziale di trasformazione”, ha concluso Berners-Lee.

Un'altra parte della risposta alla riparazione del web è Protocollo solido. Questa specifica fornisce a tutti il ​​proprio archivio di dati personali online (POD). “Con Solid, gli individui decidono come gestire, utilizzare e condividere i propri dati. Questo approccio sta già prendendo piede, come abbiamo visto nelle Fiandre, dove ogni cittadino ora ha i propri diritti”, ha spiegato Berners-Lee. Lo scopo del gioco con i POD è dare a noi, e non alle aziende, il controllo dei nostri dati personali.

Solid è sostenuto da Berners-Lee, Interrompe. Sotto la sua guida, il piano mira a consentire al Web di includere la gestione delle identità, il controllo degli accessi e gli standard globali dei dati. I dati verranno separati dalle applicazioni controllate dall'azienda in modo che i dati siano organizzati e gestiti in base ai singoli individui.

Sa che è più facile a dirsi che a farsi. “Richiede il sostegno di coloro che guidano la riforma, dai ricercatori agli inventori fino ai sostenitori. Dobbiamo amplificare e rafforzare questi casi d'uso positivi, lavorando per cambiare la mentalità collettiva dei cittadini globali.” Fondazione Web È stato e continuerà a sostenere e accelerare questo sistema emergente e le persone dietro di esso. Tuttavia, c’è un urgente bisogno che altri facciano lo stesso, per sostenere una leadership moralmente coraggiosa che si solleva, unisce le sue soluzioni e trasforma un mondo online dettato dal profitto in un mondo dettato dai bisogni dell’umanità.

L’ideale tecnologico può diventare realtà? Ho i miei dubbi, ma possiamo provarci. Questo è ciò che Berners-Lee cerca di ottenere. Ha trasformato il mondo una volta, e forse insieme possiamo trasformarlo di nuovo in meglio.