La community di Super Mario Maker sta eliminando le erbacce dalla potatura pochi giorni prima che Wii U sia online

Ricordi come una task force speciale chiamata “Team 0%” è riuscita a completare tutti i livelli di Super Mario Maker prima della chiusura di Wii U Online di Nintendo? Ebbene, c'era anche un “caricamento illecito” intitolato “Trimming the Herbs” che la comunità era determinata a reprimere.

Ora, a soli pochi giorni dalla fine, questo livello è stato ufficialmente superato. Come evidenziato su SottogiochiLa società persisteva e questo livello veniva “conquistato”. È stato Rifinito da “sanyx91smm2” E puoi guardare la dimostrazione di 25 secondi eseguita in modo impeccabile nel video qui sotto:

Il taglio delle erbacce è stato un successo!!! @sanyx91smm2 L'ho lasciato cadere prima oggi. Abbiamo realizzato un video completo e chiaro con la loro reazione che puoi guardare qui: https://t.co/ki967uxldc Grazie a tutti per aver intrapreso questo viaggio con voi! Ora siamo completamente immersi in Super Mario Maker 2. — Squadra 0% (@Team0Percent) 6 aprile 2024

Questa fase, come spiegato in precedenza dalla community del gioco, era uno sprint assistito da strumenti, che tecnicamente ha reso “The Last Dance” (rimosso da “Yamada_SMM2” il 15 marzo 2024) l'ultimo download legittimo. Questo è tutto, la community di Super Mario Maker su Wii U è completa Tutto Livello prima della chiusura della prossima settimana.