Final Four femminile: la controversa chiamata fallosa in ritardo nella vittoria dell'Iowa State sull'UConn suscita protesta sui social media

La controversa chiamata fallosa in ritardo che si è rivelata fondamentale in Iowa Vittoria 71-69 Le Final Four femminili di UConn hanno suscitato indignazione sui social media con star come LeBron James e Angelo Reese Pesato.

Ma, Yukon I giocatori hanno espresso la loro frustrazione ma si sono rifiutati di usarla per spiegare la loro sconfitta.

La numero 3 dell'UConn era in svantaggio di un punto venerdì con 3,9 secondi rimanenti quando Aaliyah Edwards ha subito un fallo mentre impostava uno schermo con la sua squadra sul possesso offensivo finale.

In seguito ha detto ai giornalisti che a Edwards non era stata data una “spiegazione” sulla chiamata sbagliata. “Non c'era tempo reale per ottenere una spiegazione. Dal mio punto di vista, era molto pulito.”

Il fallo ha restituito la palla all'Iowa State e Kaitlyn Clark ha effettuato il suo primo tiro libero poco dopo, dopo aver subito fallo da Paige Bueckers a 3,1 secondi dalla fine. Anche se ha mancato il suo secondo gol, ha dato all'Iowa un vantaggio per 71-69, e dopo che le due squadre hanno lottato per la palla, gli Hawkeyes l'hanno trattenuta possedendo la freccia del possesso palla.

I social media sono andati in overdrive in seguito al controverso incidente con la star dell'NBA James che ha guidato le critiche e molto clamore derivante dalla chiamata fatta così tardi nel gioco.

Steve Chambers/Getty Images Gli Iowa Hawkeyes festeggiano dopo aver sconfitto gli UConn Huskies 71-69 in una semifinale delle Final Four al Rocket Mortgage Fieldhouse venerdì a Cleveland.

Jason Miller/Getty Images Kaitlyn Clark dell'Iowa State festeggia dopo la partita. Clark ha segnato 21 punti, nove rimbalzi e sette assist.

Gregory Shamos/Getty Images Gli Hawkeyes festeggiano mentre gli Huskies escono dal campo dopo la partita.

Al Bello/Getty Images Clark effettua un tiro libero negli istanti finali della partita.

Steve Chambers/Getty Images La guardia dell'UConn Paige Bueckers giace a terra nel secondo tempo.

Steve Chambers/Getty Images Clark ascolta l'allenatore dell'Iowa State Lisa Bluder durante la seconda metà.

Jim Morgan Engel/NCAA Images/Getty Images Ace Brady degli UConn Huskies spara la palla.

Steve Chambers/Getty Images Kate Martin dell'Iowa State esprime la sua ammirazione dopo aver subito un infortunio nel secondo tempo.

Ben Solomon/NCAA Images/Getty Images Martin salta per difendere il tiro di Bueckers.

Jim Morgan Engel/NCAA Images/Getty Images I tifosi degli Iowa Hawkeyes sollevano cartelli durante la partita.

Caroline Custer/AP I giocatori dell'Iowa reagiscono dalla panchina durante il secondo tempo.

Steve Chambers/Getty Images Bluder reagisce nella ripresa.

Caroline Custer/AP Bueckers lotta per una palla vagante con la guardia dell'Iowa Gabe Marshall durante il primo tempo. Gli Huskies erano in vantaggio per 32-26 all'intervallo.

Steve Chambers/Getty Images Aaliyah Edwards dell'UConn cerca di partire correndo nel primo tempo. Edwards ha segnato 17 punti durante la partita.

Steve Chambers/Getty Images Nika Mühl degli UConn Huskies reagisce dopo un fallo nel primo tempo.

Gregory Shamos/Getty Images KK Arnold dell'UConn spara la palla su Clark.

Maury Gash/AFP Martin ha subito fallo da Edwards durante il primo tempo.

Steve Chambers/Getty Images Martin e Arnold numero 2 degli UConn Huskies combattono per la palla.

Gregory Shamos/Getty Images Clark lancia la palla sopra Ashlynn Shade dell'UConn. L'UConn ha tenuto Clark a sei punti, tirando 3 su 11 dal campo, incluso 0-6 dalla linea dei tre punti.

Ben Solomon/NCAA Images/Getty Images Gli Iowa Hawkeyes si radunano all'inizio del gioco.

Al Bello/Getty Images Rocket Mortgage FieldHouse è stato fotografato nel primo tempo della partita dell'Iowa State contro l'UConn.

Kirby Lee/USA Today Sports/Reuters L'allenatore della Carolina del Sud Dawn Staley e la guardia Bree Hall festeggiano dopo aver sconfitto il Wolfpack dello stato della Carolina del Nord 78-59 nella Final Four del torneo femminile.

Jim Morgan Engel/NCAA Images/Getty Images Zoe Brooks di NC State esce dal campo dopo aver perso contro i Gamecocks.

Steve Chambers/Getty Images Ashlyn Watkins della Carolina del Sud calcia la palla nella seconda metà. Watkins ha segnato otto punti durante la partita.

Ben Solomon/NCAA Images/Getty Images La reazione di Staley durante la partita.

Kirby Lee/USA Today Sports/Reuters La guardia dei Gamecocks MiLaysia Fulwiley controlla la palla nel terzo quarto. Fulwaili ha segnato sette punti durante la partita.

Gregory Shamos/Getty Images River Baldwin della NC State compete con Chloe Kitts della Carolina del Sud per il possesso palla nella seconda metà.

Maury Gash/AFP Hall festeggia dopo aver segnato una tripla nel secondo tempo.

Jim Morgan Engel/NCAA Images/Getty Images Sanya Feigen della Carolina del Sud cerca di sdraiarsi mentre sorveglia Baldwin.

Caroline Custer/AP L'allenatore dello stato della Carolina del Nord, Wes Moore, guida la sua squadra nel secondo tempo.

Gregory Shamos/Getty Images Raven Johnson della Carolina del Sud gira intorno a Zoe Brooks della NC State durante la prima metà. I Gamecocks si erano portati in vantaggio per 32-31 all'intervallo.

Gregory Shamos/Getty Images Katie Benoita di NC State Wolfpack cerca un varco durante il primo tempo.

Kirby Lee/USA Today Sports/Reuters Folwile e Brooks lottano per la palla nel secondo quarto.

Kirby Lee/USA Today Sports/Reuters Sania Rivers della NC State muove la palla lungo il campo mentre Raven Johnson della Carolina del Sud protegge nel primo quarto.

Ben Solomon/NCAA Images/Getty Images Camila Cardoso e Sania Rivers di South Carolina Gamecocks intervengono per la soffiata di apertura.

Jim Morgan Engel/NCAA Images/Getty Images La mascotte arrogante dei Gamecocks della Carolina del Sud esulta prima della partita.

Ben Solomon/NCAA Images/Getty Images I giocatori dell'NC State Wolfpack si stringono insieme prima della soffiata.

Jim Morgan Engel/NCAA Images/Getty Images T-Hina Paopao della Carolina del Sud entra in campo durante l'introduzione pre-partita dei giocatori.

“Naaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Non sono d'accordo con questa chiamata,” James Pubblicato su Xprecedentemente noto come Twitter.

Angel Reese, la cui LSU fu sconfitta dall'Iowa negli Elite Eight, Pubblicare “Aspetta, lo schermo non era pulito?” Mentre il giocatore della WNBA Kelsey Bloom Egli ha detto: “Chiamarlo in un gioco a cui decidi di giocare è molto sbagliato.”

L'attrice Gabrielle Union Pubblicare “Odio la fine del gioco. È un vero peccato. Iowa State è venuto a giocare e anche UConn. Non è affatto così che si definisce un gioco come questo.”

Nonostante ciò, la guardia stellare Bueckers ha poi detto ai giornalisti che la “decisione difficile” non ha fatto perdere l'UConn.

“Chiunque può costruire molto da questo singolo gioco, ma nessun singolo gioco può vincere una partita di basket o perdere una partita di basket”, ha detto. “Puoi guardare una commedia e dire: 'Oh, questo ci ha ucciso o ferito'. Ma avremmo dovuto fare meglio.”

Nel frattempo, il suo allenatore Geno Auriemma ha detto ai giornalisti che “probabilmente c'è una schermata illegale che puoi fare su ogni possesso palla”.

Ha aggiunto: “So che tre o quattro di loro sono stati convocati, e non credo che nessuno di loro sia stato convocato”. “Quindi penso che dobbiamo fare di più per non installare schermi illegali”.

La NCAA ha detto alla CNN che non è stata fatta alcuna richiesta per una dichiarazione di un giornalista del pool in merito alle decisioni prese dagli arbitri durante la partita di venerdì.