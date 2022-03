Lucas: Marquette Rapid Reactions – University of North Carolina Athletics

Di Adam Lucas

1. Carolina ha dominato Marquette al primo round con una vittoria nel campionato NCAA, 95-63. Carolina ha ottenuto ben 29 passaggi in 34 field goal in una straordinaria esibizione di condivisione della palla.

2. Rapporto Market Scout su Caleb Amore Ha chiaramente suggerito di provare a entrare nella sua mente, lavorando su precedenti intelligenti rapporti di esplorazione che suggerivano che saresti stato fisicamente con Carolina. Il punteggio: 21 punti nel primo tempo per Love in un tempo in cui Marquette ha segnato 25 punti come squadra.

3. Sei triple nella prima metà di Love hanno eguagliato il record scolastico per il campionato NCAA, realizzando tre triple in soli 18 minuti di gioco.

4. Se lo è la prima metà Caleb Amore Show, la seconda metà è stata per lo più in giro RJ Davis E il Brady Manic . Davis ha avuto sette assist solo nel secondo tempo e ha concluso la partita con 12 (il record del Tar Heel NCAA Championship è 14 per Kendall Marshall). La cosa notevole della prestazione di Davis è che i suoi 12 assist sono arrivati ​​​​a sei diversi talloni, il che significa che ha ottenuto almeno un assist per ogni compagno di squadra con cui è sceso in campo.

5. E tre di quegli assist sono andati a Manek, che solo nel secondo tempo ha fatto una grande partita. Ha concluso con 28 punti nel tiro da 10 a 15. Quindici di quei punti sono arrivati ​​​​nel secondo tempo.

6. Con tutti quei premi individuali, nero che perde Sarà in gran parte ignorato. Non dovrebbe essere. Il miglior giocatore di Marquette, Justin Lewis, ha dato una magra prestazione 2 su 15, fermando essenzialmente l’attacco di Marquette. I Lions hanno anche trovato il tempo per prendere sette rimbalzi e distribuire otto assist.

7. Marquette probabilmente non vuole rivedere presto i Tar Heels nel torneo NCAA. L’ultima volta che queste due squadre si sono incontrate nella post-stagione, Carolina aveva un vantaggio di 25 punti nel 2011. Giovedì, era di 28 punti di vantaggio durante la pausa. È stato il secondo più grande vantaggio nel primo tempo nella storia dei campionati NCAA in Carolina (il più grande era un vantaggio di 29 punti sul Rhode Island nel secondo round del 1993).

8. Quel primo inning fu pieno di bluff, incluso Daryl Morsell di Marquette che cercava di andare avanti nel wrestling Caleb Amore (Ha avuto un errore di connessione tecnica), poi Smart e Love sono entrati in una discussione lunga e accesa. Smart ha anche commesso un errore tecnico durante i primi 20 minuti poiché le Golden Eagles erano per lo più rotte. È stato il capo allenatore di Marquette per 3-0 contro Carolina nelle partite giocate in gran parte all’inizio della stagione.

9. Armando Bacot È il nuovo detentore del record scolastico per un rimbalzo in una stagione. Bakout ha avuto un’altra doppietta, segnando 17 punti per continuare la palla con 10 rimbalzi. Ora ha superato 417 per Bryce Johnson nell’entusiasmante stagione 2016 di Johnson per l’etichetta di singoli Carolina. Bacot è stato una parte importante del dominio di rimbalzo di Carolina che ha visto i talloni ottenere un vantaggio complessivo di 50-33 e 23-10 in punti di seconda possibilità.

10. È stato bello vedere Raymond Felton in tribuna per la partita di giovedì. Felton ha trascorso diversi anni nella NBA con i Dallas Mavericks ed è regolarmente in zona. Si è seduto proprio dietro Roy Wanda Williams in Dickies Square, quindi sai che c’è stata una bella conversazione in quelle file. Per ulteriori informazioni su Felton, rilascia un’intervista molto interessante sul podcast di Carolina Insider All’inizio di questa settimana. Nel gioco c’era anche un altro Tar Heel che ha avuto una carriera professionale nell’area di Dallas, l’ex Cowboy Jesse Holly.

11 – Roy Williams si è tradizionalmente interessato al giorno di San Patrizio, avendo in un’occasione sfoggiato magliette verdi che il suo staff avrebbe indossato sotto le magliette. Hubert Davis Non ho menzionato la vacanza, ma il risultato è stato lo stesso: Carolina è ora 14-1 il giorno di San Patrizio nella partita del campionato NCAA. L’unica sconfitta è stata contro la Texas Tech nel 1996.

12. Carolina ora va ad affrontare Baylor sabato. I Bears avranno essenzialmente una partita casalinga a circa un’ora da Waco, un vantaggio che i Carolinas hanno già goduto molte volte. La data della partita sarà annunciata giovedì sera.