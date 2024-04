Ecco le ultime previsioni per cieli tempestosi.

Gli studenti non vedenti sperimentano l'eclissi utilizzando tablet unici Studenti non vedenti e ipovedenti dell'Indiana si sono uniti a NearSpace Education per sperimentare l'eclissi in tempo reale utilizzando le tavolette tattili Cadence.

Ci siamo quasi.

In soli due giorni, e solo per la seconda volta in sette anni, il giorno si trasformerà improvvisamente in notte per alcuni brevi e brillanti minuti, mentre la luna in orbita blocca la luce solare lungo un percorso sud-ovest-nordest attraverso il continente.

I meteorologi continuano a migliorare le loro previsioni sull'eclissi solare totale e ora hanno una buona idea di dove la vista sarà più (e meno) visibile.

Queste le ultime previsioni:

Dove sarà visibile l’eclissi solare?

I meteorologi federali hanno detto venerdì pomeriggio Le migliori possibilità per una visione chiara dell'eclissi totale si trovano nel “New England settentrionale e dal Missouri meridionale all'Indiana centrale”.

Al di fuori del percorso della totalità, che si estende dal Texas al Maine, “i migliori punti di osservazione dovrebbero essere nel sud-ovest, tra le montagne”. Accuweather Altre buone località includono “la California, ancora una volta, tra le montagne, il New England, parti del medio Atlantico e del sud-est”, ha affermato Paul Pastelok, capo delle previsioni a lungo termine.

“Città come Los Angeles, El Paso, New York, Boston e Raleigh dovrebbero avere splendide viste dell'eclissi dall'inizio alla fine”, ha aggiunto.

Dove sarà nuvoloso?

Sfortunatamente per le persone che si trovano sul percorso della totalità, “le nuvole possono ostacolare la vista dal Texas all'Arkansas, e forse all'Ohio, alla Pennsylvania nordoccidentale e a New York occidentale”. Centro di previsione del tempo Egli ha detto. “Le docce sono possibili anche in queste aree.”

Altrove, per le eclissi parziali, Accuweather “Altre aree con scarse condizioni di visione saranno dal Wisconsin occidentale attraverso il South Dakota e il Nebraska fino a Washington e l'Oregon”, ha aggiunto l'esperto di lungo raggio Joe Lundberg.

A che ora avviene un'eclissi solare?

L'eclissi inizierà in Texas alle 13:27 EST e terminerà nel Maine alle 15:35 EST, ma l'ora esatta dell'eclissi varia a seconda di dove ti trovi nel suo percorso. Puoi effettuare una ricerca per codice postale per trovare l'ora esatta per la tua posizione.

Qual è la via del totalitarismo?

Il percorso di un'eclissi totale è l'area in cui le persone sulla Terra possono vedere la Luna coprire completamente il Sole quando l'ombra della Luna cade su di loro. Space.com lo descrive come “l'ombra interna (umbra) della Luna a forma di cono proiettata sulla superficie terrestre”.

La NASA ha affermato che per vedere tutte le fasi di un'eclissi solare totale, è necessario osservarla da qualche parte lungo questo percorso totale. Gli spettatori al di fuori di questo stretto percorso, largo circa 115 miglia, non saranno in grado di vedere un’eclissi solare parziale.

Probabilmente non devi preoccuparti dei tuoi cani e gatti durante l'eclissi

Non preoccuparti, il tuo cane e/o gatto probabilmente non si accorgerà dell'eclissi, a seconda dello spazio. PascoAzienda di educazione scientifica.

“Cani e gatti hanno meno probabilità di reagire a un'eclissi solare, perché in genere non hanno una forte risposta biologica o comportamentale ai cambiamenti di luce o ai fenomeni naturali come le eclissi”, afferma Pascoe.

Per ogni evenienza, Pascoe consiglia di tenere i tuoi animali domestici in casa durante l'eclissi e di distrarli con giocattoli o dolcetti. La stessa cosa funziona per le persone, se necessario.

Eclipse aumenta i viaggi mentre gli americani inseguono rari eventi celesti

L'imminente eclissi si sta rivelando di buon auspicio per le compagnie di viaggio, poiché alcune parti degli Stati Uniti che si trovano sul “percorso della totalità” stanno vedendo una domanda di alloggi senza precedenti da parte di americani desiderosi di intravedere l'evento celeste.

La società di noleggio vacanze Airbnb ha affermato che gli annunci Airbnb lungo il Total Path degli Stati Uniti, o la stretta striscia dal Texas al Maine, dove le persone saranno in grado di vedere la corona solare, hanno visto i livelli di occupazione salire alle stelle fino a quasi il 90%.

Secondo la società di dati di viaggio AirDNA, il tasso di occupazione per tutti gli annunci di noleggio attivi lungo la rotta negli Stati Uniti, Canada e Messico era del 92,4% nella notte del 7 aprile, in netto aumento rispetto al 30% circa di pochi giorni prima.

“Si tratta di un buon aumento della domanda per un periodo dell'anno relativamente lento. Aprile in genere non è un punto elevato per la domanda di affitti a breve termine”, ha affermato Jamie Lin, capo economista di AirDNA.

Contributo: Reuters