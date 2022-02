Phil Mickelson si scusa per i commenti sulla Super Golf League, si concentrerà sui “migliori interessi del golf”

Phil Mickelson Martedì ha twittato delle scuse dicendo che era dispiaciuto per i recenti commenti che ha fatto sul PGA Tour e sugli organizzatori della lega separatista finanziata dai sauditi.

“Anche se ora non sembra così, visti i miei recenti commenti, le mie azioni durante questo processo sono sempre state nell’interesse del golf, dei miei colleghi, degli sponsor e dei fan”, Libri Mickelson. “C’è il problema della condivisione di commenti informali fuori contesto e senza il mio consenso, ma il problema più grande è che ho usato parole che non riflettono i miei veri sentimenti o intenzioni.

“È stato sconsiderato, ho offeso le persone e sono profondamente dispiaciuto per la mia scelta delle parole. Sono profondamente deluso e farò del mio meglio per riflettere su se stessi e imparare da questo”.

Mickelson, 51 anni, ha causato scalpore la scorsa settimana quando l’autore Alan Shipnock ha pubblicato un estratto dalla sua imminente autobiografia non autorizzata del sei volte protagonista. Nell’estratto pubblicato sul Fire Pit Collective, Mickelson ha definito i sauditi “intimidatori”, ma ha detto che stava guardando oltre la loro controversa storia di violazioni dei diritti umani per ottenere influenza con il PGA Tour.

Mickelson ha indicato che si prenderà del tempo lontano dal tour. Ha saltato gli ultimi quattro eventi.

“Negli ultimi 10 anni, ho sentito che lo stress e la tensione mi hanno lentamente influenzato a un livello più profondo”, ha scritto. “So di non essere stato il migliore e ho un disperato bisogno di un po’ di tempo per dare la priorità a coloro che amo di più e lavorare per essere l’uomo che voglio essere”.

Nel podcast del gruppo Fire Pit, Shipnuck ha detto che Mickelson lo ha contattato per discutere del PGA Tour e di altri problemi a novembre. Shipnock ha detto che Mickelson non ha mai detto che la loro discussione fosse non pubblicabile o solo per scopi di base e sapeva che sarebbe stata usata nel suo libro.

La Super Golf League è finanziata e affrontata dal Fondo di investimento pubblico del Regno dell’Arabia Saudita Greg Norman. Stava cercando di rubare molti dei migliori giocatori del PGA Tour, ma molti hanno giurato la loro determinazione a continuare il Tour.

“La mia esperienza con LIV Golf Investments è stata molto positiva”, ha scritto Michelson. “Mi scuso per tutto ciò che ho detto è stato preso fuori contesto. Le persone specifiche con cui ho lavorato sono visionarie e semplicemente di supporto. Soprattutto, amano il golf e condividono il mio viaggio per migliorare il gioco”.

Mickelson guida la carica del campionato breakaway proposto, che intendeva iniziare a giocare quest’estate, inclusi 10 campionati negli Stati Uniti

“Il golf ha un disperato bisogno di cambiamento e il vero cambiamento è sempre preceduto da turbolenze”, ha scritto Michelson. “Ho sempre saputo che le critiche arriveranno esplorando qualcosa di nuovo. Continuo a scegliere di mettermi in prima linea per ispirare il cambiamento e prendere colpi pubblici per lavorare dietro le quinte”.

Mickelson, che è diventato il più anziano grande campione della storia quando ha vinto il PGA Championship 2021 all’età di 50 anni, è stato pesantemente criticato dai giocatori del PGA Tour, tra cui Rory McIlroy E il Giustino Tommaso.

“Non voglio prendere a calci qualcuno mentre sta cadendo visibilmente, ma ho pensato [Mickelson’s comments] “Erano ingenui, egoisti, arroganti e ignoranti”, ha detto McIlroy. È stato così sorprendente e deludente. triste. Sono sicuro che è un po’ seduto a casa a ripensare alla sua situazione e a dove andrà da qui”.

Mickelson ha detto di aver dato ai suoi sponsor, tra cui Callaway e Amstel Light, l’opportunità di interrompere i loro rapporti con lui. KPMG è stata la prima ad annunciare la cessazione della sua partnership con Mickelson, una decisione che la società ha affermato essere reciproca. “Gli auguriamo il meglio”, ha detto KPMG in una e-mail all’Associated Press.

“Ho commesso molti errori nella mia vita e molti di loro sono stati condivisi con il pubblico”, ha scritto Michelson. “Il mio obiettivo era non fare del male a nessuno e mi dispiace per le persone che ho colpito negativamente. Si è sempre trattato di supportare i giocatori e apprezzo tutte le persone che mi hanno concesso il beneficio del dubbio”.

Le informazioni dell’Associated Press sono state utilizzate in questo rapporto.