Ora puoi controllare i giochi dalla tua libreria Steam che sono compatibili con Steam

Valve ha rilasciato un nuovo strumento che ti consente di sapere quali giochi della tua libreria Steam saranno compatibili con Steam Deck.

Coloro che sono interessati a vedere a quali giochi sarà in grado di giocare il prossimo laptop da gioco di Valve, possono andare ad esso Pagina compatibilità Steam Deck E accedi con il loro account Steam per vedere se i loro giochi della Libreria di Steam sono Deck Verified, Deck Playable, Unsupported o Untested.

I giochi Verified Deck saranno “completamente funzionanti” immediatamente pronti all’uso, i giochi Deck Playable funzioneranno ma “potrebbero essere necessari ulteriori sforzi per interagire o configurarli” Non supportato significa che il gioco non è attualmente in esecuzione su Steam Deck e non è stato testato significa Valve semplicemente non ha ancora verificato la compatibilità del gioco.

Ad esempio, i giochi nella mia libreria di Steam che sono stati verificati da Deck sono Vampire Survivors, Stick Fight, Disco Elysium, Half-Life 2, The Messenger, Return of the Obra Dinn, South Park: The Stick of Truth e Stardew. Valley e Portal 2, Sonic Generations, Super Meat Boy, FTL e Left 4 Dead 2.

I giochi My Deck giocabili includono The Forest, Among Us, Before Your Eyes, The Witcher 3: Wild Hunt, Final Fantasy VII, Divinity: Original Sin 2, Civilization VI, Valheim, 7 Days to Die, Loop Hero, Path of Exile, Kerbal Space, Pillars of Eternity, Secret of Monkey Island: Special Edition, Waiting Room, Don’t Starve Together, Mafia II: Ultimate Edition e Command & Conquer: Remastered Collection.

I miei giochi non supportati sono Lost Ark, Duck Game, New World, Half-Life: Alyx, Scavengers e Bright Memory: Infinite. Infine, attualmente ho 78 giochi non testati nella mia libreria di Steam.

Valve osserva che il team di revisione di Steam Deck “testa più giochi ogni giorno e ci stiamo facendo strada attraverso il catalogo di Steam”.

Lo Steam Deck verrà rilasciato il 25 febbraio e puoi controllare tutto ciò che devi sapere sul prossimo laptop di Valve con il nostro esplicativo Steam Deck.

