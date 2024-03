La tripla storica di Kyle Palmieri ha portato gli Islanders a un'enorme vittoria sui Bruins

NHL

La spinta ai playoff degli Islanders è reale.

Di fronte a una delle migliori squadre di hockey con la possibilità di vincerne tre di fila per la prima volta da dicembre, gli Islanders non solo hanno raccolto due punti, ma un'enfatica ed eccellente vittoria per 5-1 sui Bruins sulla scia di una la prima tripletta naturale di Kyle Palmieri.

La trasformazione delle Isole sotto Patrick Roy ha richiesto del tempo, ma sabato, se si dimostrerà sostenibile, sembravano un prodotto formidabile.

Kyle Palmieri (a sinistra) festeggia con Jean-Gabriel Pageau dopo aver completato una tripletta nel primo periodo della partita degli Islanders contro i Bruins. Robert Sabo per il New York Post

Tutti e quattro gli attaccanti sono stati controllati, hanno giocato sotto hash mark e hanno trascorso del tempo in zona offensiva.

Gli Islanders, una squadra costantemente criticata per la sua mancanza di velocità, hanno giocato altrettanto velocemente dei Bruins.

Hanno distrutto la rete. La pena per omicidio non è stata annullata.

Nel complesso, si è qualificato come i migliori 60 minuti della stagione per un miglio di campagna mentre gli isolani hanno continuato a tenere il passo nella classifica della Metropolitan Division con Filadelfia, che ha battuto Ottawa.

La tripletta di Palmieri, la più veloce ad iniziare una partita nella storia degli Islanders e la prima della stagione, è iniziata al 3:32 dell'inizio della partita quando ha battuto Linus Ullmark su una corsa.

Meno di due minuti più tardi, dopo un calcio di rigore di James van Riemsdyk, Palmieri segna su rimbalzo di Bo Horvat per il 2-0.

Poi, al 12:19, era di nuovo in fondo alla rete a bloccare il tiro iniziale di Ryan Bullock.

Un tifoso lancia un cappello sul ghiaccio dopo che Kyle Palmieri ha completato una tripletta nel primo periodo della partita degli Islanders contro i Bruins. Robert Sabo per il New York Post

È stata la prima tripletta di un isolano nel primo periodo da Jason Blake il 27 febbraio 2007 contro Philadelphia, e la prima di Palmieri dal 30 ottobre 2019, quando era con i Devils.

E Palmieri non ha ancora finito, segnando il suo quarto punto della serata a soli 46 secondi dall'inizio del secondo periodo, quando Anders Lee ha concluso un drive individuale segnando su un rimbalzo.

Se c'erano incubi persistenti sui crolli che sono stati comuni per gli Islanders in alcuni momenti di questa stagione, e se nessuno nell'UBS Arena si sentiva al sicuro da lì, certamente lo sono stati quando Brock Nelson ha segnato per il 5-0 più tardi nel secondo .

Quella era una notte in cui i brutti momenti potevano essere rapidamente rivisti.

Anders Lee (a destra) festeggia dopo aver segnato un gol nella vittoria degli isolani. USA TODAY Sport tramite Reuters Conn

Palmieri è andato sotto a 13:26 dalla fine per passare in vantaggio nel secondo periodo su un tiro di Parker Wotherspoon, ma è tornato in partita alla fine del periodo.

Mark McLaughlin ha escluso Ilya Sorokin nel secondo periodo, ma i Bruins sono entrati in pausa con solo 14 tiri in rete – un riflesso di come le Isole hanno chiuso quasi ogni possibilità e vinto quasi ogni battaglia con il disco.

Il gioco perfetto potrebbe essere fuori portata. Ma non era lontano.

Ilya Sorokin ha effettuato 22 parate nella vittoria degli Islanders. Robert Sabo per il New York Post

Gli isolani hanno ancora molta strada da fare prima di essere dalla parte giusta dei playoff.

Ma se nella mente del direttore generale Lou Lamoriello c'era anche solo un minimo pensiero di essere venduto alla scadenza del contratto, ormai sicuramente se n'è andato.

Gli isolani non riescono a staccare il piede dall'acceleratore adesso. Ma la loro fiducia, che Roy ha detto la settimana scorsa di voler migliorare, sembra crescere.

Al momento giusto, con le linee giuste e con l'allenatore giusto, sembra che gli isolani siano finalmente in una buona posizione.

Non un momento troppo presto.

Carica altro…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}