Aggiornamento visivo per la modalità Performance di Final Fantasy VII Rebirth, afferma il direttore

Secondo il regista Gioca di nuovo, Final Fantasy VII Rinascita Il direttore Naoki Hamaguchi ha dichiarato che è in lavorazione una patch di aggiornamento per il gioco e che almeno parte del suo obiettivo consiste nel correggere la qualità visiva in modalità performance. Non è stata fissata alcuna data di arrivo specifica, a parte il fatto che Hamaguchi crede che arriverà presto. Questo aggiornamento viene effettuato in base al feedback dei giocatori, in particolare riguardo al fatto che alcune luci facciali sono insufficienti.

Puoi vedere i commenti di Hamagcuhi citati di seguito:

Abbiamo ricevuto molti feedback sulla possibilità che la grafica venga migliorata o meno nella modalità Prestazioni. Ti ascoltiamo e stiamo attualmente lavorando su una patch per migliorare questo aspetto. Non credo che la data di uscita sarà lontana da adesso. Abbiamo sentito dai giocatori che in determinate situazioni, l'illuminazione facciale rende le ombre di alcuni personaggi molto inquietanti. Questo fa parte dell'aggiornamento su cui stiamo lavorando.

grazie per Jinki su Twitter per condividere questa notizia.

Final Fantasy VII Rinascita È il seguito della prima voce di questo corso Remake di Final Fantasy VII Triplo sforzo. Questa nuova entrata è molto più ambiziosa della prima e sarà ambientata fino a The Forgotten Capital del gioco originale.

I giocatori possono aspettarsi un Cait Sith e un Red XIII giocabili, con la rivelazione anche di Vincent, ma non su larga scala. Gold Saucer sarà un luogo in primo piano con molti minigiochi.

A proposito, il minigioco stealth di Junon è stato notevolmente migliorato, poiché Cloud ordina ai soldati di formare combinazioni specifiche. Inoltre, Sephiroth sarà giocabile durante il flashback di Nibelheim. Il combattimento ha subito modifiche, con nuovi attacchi sinergici che utilizzano più membri del gruppo e Red XIII ha una meccanica unica di indicatore di ritorsione.

Nel caso te lo fossi perso, dai un'occhiata alla nostra recensione del gioco.

Final Fantasy VII Rinascita Disponibile esclusivamente su PlayStation 5.

Questo post può contenere link di affiliazione Amazon. In qualità di affiliato Amazon, Noisy Pixel guadagna dagli acquisti idonei.