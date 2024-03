Un medico di Dallas si dirige a Gaza per una missione medica internazionale – NBC 5 Dallas-Fort Worth

Due medici del Nord del Texas partiranno dall'aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth questo fine settimana per una missione medica internazionale a Gaza.

La dottoressa Hina Cheema, un'ostetrica-ginecologa con sede a Dallas, dice di essersi recata a Gaza due anni fa, ma ammette che probabilmente sarà irriconoscibile dopo i pesanti combattimenti tra Israele e Hamas da ottobre.

“Non hanno medicine di base”, ha detto il dottor Cheema. “Stanno finendo. Non arrivano le forniture mediche nelle quantità richieste.”

Shima sarà uno degli otto operatori sanitari americani diretti a Gaza, che faranno volontariato con MedGlobal, un'organizzazione umanitaria internazionale che fornisce supporto medico.

Ha preparato tutte le forniture mediche di cui avrebbe avuto bisogno per la missione di due settimane, perché ha aggiunto che queste forniture non sarebbero state prontamente disponibili in nessuna delle strutture mediche rimaste a Gaza.

La sua partenza arriva come Gli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare a Gaza pallet di aiuti alimentari tramite aerei cargo C-130 di sabato. Bastano 38.000 pasti per una popolazione che soffre di malnutrizione diffusa, soprattutto tra i bambini.

“Mi sento come se tutti quelli che incontro e con cui parlo stiano facendo del loro meglio per fare tutto il possibile”, ha detto Cheema.

Shima afferma che la sua migliore possibilità ora è parlare della missione medica per continuare a sensibilizzare sulla portata della crisi umanitaria in corso, anche se ciò significa rimanere in una zona di guerra, lontano dalla sua famiglia, per le prossime tre settimane.