Fonti affermano che Israele sta rinviando i piani per attaccare Rafah nel mezzo di un acceso dibattito sulla risposta all'attacco iraniano

Tel Aviv, Israele

CNN

—



Era previsto che Israele muovesse i primi passi verso un attacco di terra contro la città di Rafah a Gaza, ma poi ritardò quella campagna. Attacco iraniano questo fine settimana Fonti israeliane hanno detto alla CNN che la questione ha scatenato un acceso dibattito nel gabinetto di guerra su come rispondere.

Due fonti israeliane hanno affermato che lunedì l'aeronautica israeliana inizierà a lanciare volantini su alcune parti di Rafah, nel mezzo dei preparativi per un attacco di terra sulla città più meridionale della Striscia di Gaza, dove si stanno rifugiando più di un milione di persone.

Questi piani sono stati temporaneamente sospesi dopo un attacco di ritorsione da parte dell’Iran durante il fine settimana, che ha visto più di 300 proiettili lanciati verso Israele, la maggior parte dei quali È stato intercettato Da Israele e dai suoi partner.

Un funzionario israeliano ha affermato che Israele rimane determinato a condurre un'offensiva di terra a Rafah, anche se i tempi dell'evacuazione dei civili e della prossima offensiva di terra rimangono al momento poco chiari.

L'esercito israeliano ha rifiutato di commentare.

I funzionari hanno affermato che il Gabinetto di guerra rimane determinato a rispondere all’attacco iraniano, ma quando si è riunito di nuovo lunedì pomeriggio, i suoi membri hanno continuato a discutere sui tempi e sulla portata di tale risposta. Oltre alla possibile risposta militare, esiste anche un gabinetto di guerra Studia le opzioni diplomatiche Maggiore isolamento dell’Iran sulla scena mondiale.

Un funzionario israeliano ha confermato alla CNN che l'incontro di lunedì si è concluso nel tardo pomeriggio, ora locale, aggiungendo che non avevano dettagli preliminari su ciò che è stato discusso o deciso.

Due funzionari israeliani hanno affermato che Benny Gantz, un membro chiave del gabinetto di guerra, ha spinto per una risposta più rapida all’attacco iraniano. Il primo ministro Benjamin Netanyahu finora si è astenuto dal prendere una decisione.

Secondo le fonti, Gantz ritiene che quanto più Israele ritarderà la sua risposta all'attacco iraniano, tanto più difficile sarà mobilitare il sostegno internazionale per un simile attacco. Diversi paesi hanno già messo in guardia Israele dall’aggravare ulteriormente la situazione attraverso la risposta militare.

Il governo israeliano riconosce che il paese attualmente gode del sostegno internazionale e della buona volontà dei suoi alleati e non vuole sprecarli. Allo stesso tempo, il governo si rende conto che non può lasciare senza risposta il primo attacco iraniano sul territorio israeliano.

Un funzionario israeliano ha detto che tra le opzioni militari prese in considerazione, il governo bellico sta considerando un attacco ad una struttura iraniana che invierebbe un messaggio, ma eviterebbe di causare vittime.

Ma i funzionari israeliani si rendono conto che ciò sarà difficile, da qui la controversia in corso. La tempistica della decisione non è ancora chiara.

Netanyahu si trova ad affrontare pressioni internazionali per calmare la situazione di tensione dopo l'attacco lanciato dall'Iran nel fine settimana.

L'attacco è arrivato in risposta Sospetto raid israeliano L’Iran ha attaccato un complesso diplomatico iraniano in Siria all’inizio di questo mese, uccidendo almeno sette funzionari, tra cui Mohammad Reza Zahedi, il comandante in capo dell’IRGC, e il comandante senior Mohammad Hadi Haji Rahimi.

Un funzionario israeliano ha detto che una riunione del gabinetto militare durata ore si è conclusa domenica senza che fosse presa una decisione su come Israele avrebbe risposto all’attacco iraniano.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato al telefono con Netanyahu dopo l'attacco del fine settimana e ha chiarito che gli Stati Uniti non avrebbero partecipato ad alcuna operazione offensiva contro l'Iran, ha detto alla CNN un alto funzionario della Casa Bianca.

Biden ha detto a Netanyahu che dovrebbe considerare gli eventi di sabato sera una “vittoria” perché gli attacchi iraniani sono stati in gran parte infruttuosi, e invece… Comprovato “La straordinaria capacità di Israele di difendersi e sconfiggere attacchi senza precedenti”.

Ma domenica Gantz ha sottolineato la necessità di “costruire un’alleanza regionale e riscuotere un prezzo dall’Iran nel modo e nel momento che ci conviene”.

Israele e Iran sono da tempo rivali, ma le tensioni sono aumentate in seguito agli attacchi di Hamas contro Israele, che hanno causato la morte di circa 1.200 persone. L’Iran sostiene una rete di delegati in tutto il Medio Oriente che si sono ripetutamente scontrati con Israele dopo gli attacchi.

Netanyahu ha sottolineato l'importanza di invadere Rafah per smantellare le rimanenti brigate di Hamas, nonostante la grande pressione esercitata dagli Stati Uniti per costringerli a fermare l'attacco terrestre globale.

Il futuro della guerra a Gaza e l'imminente offensiva di terra a Rafah rientrano anche nella discussione del Consiglio di guerra su una possibile risposta all'attacco iraniano.

Una risposta militare che minacci di inasprire il conflitto con l’Iran distoglierebbe l’attenzione e le risorse militari lontano da Gaza, dove il governo israeliano si è impegnato a sconfiggere completamente Hamas.

Mohamed Abed/AFP/Getty Images La scorsa settimana uno sfollato prepara il tè a Rafah.

funzionari americani Ripetere la settimana scorsa Gli Stati Uniti non hanno visto nulla che assomigli ad un piano globale da parte israeliana su come portare avanti un’operazione del genere, compreso il primo spostamento della maggior parte dei circa 1,4 milioni di civili fuori da Rafah.

Palestinesi provenienti da varie parti di Gaza fuggirono nella città situata nel sud della Striscia nelle prime fasi della guerra per sfuggire all'avanzata dell'esercito israeliano.

Ma con il confine egiziano chiuso a sud, non esiste una chiara via di fuga per questi palestinesi, molti dei quali vivono in tende che circondano la città.