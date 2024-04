Incendio di Copenhagen: La vecchia borsa valori in Danimarca prende fuoco

CNN

—



Un enorme incendio ha devastato la Vecchia Borsa di Copenaghen, uno dei monumenti più famosi della capitale danese, provocando il crollo della sua torre mentre dipendenti e cittadini si precipitavano a salvare dipinti e manufatti storici dalle fiamme.

“Non riesco a descrivere quanto siamo sconvolti io e i miei colleghi”, ha detto Brian Mikkelsen, amministratore delegato della Camera di commercio danese, visibilmente emozionato, che ha uffici nell'edificio del XVII secolo. “È un disastro enorme, perché vengono bruciati 400 anni di storia culturale”.

Passeggeri e spettatori sbalorditi hanno guardato le fiamme ardenti vorticare attorno alla caratteristica torre alta 56 metri dell'edificio – a forma di coda di quattro draghi intrecciati – pochi istanti prima che crollasse e cadesse nella strada sottostante.

Alcuni passanti si sono persino uniti ai servizi di emergenza per correre all'interno dell'edificio in fiamme e aiutare a trasportare grandi dipinti rinascimentali e altri oggetti lontano dalle fiamme. La Camera di Commercio ha affermato che tra i dipinti salvati c’era un dipinto dell’artista danese Peder Severin Krøyer risalente al 1895 intitolato “Dalla Borsa di Copenaghen”.

Il vice primo ministro danese Troels Lund Poulsen ha descritto l’incendio come “il nostro momento di Notre Dame”, riferendosi all’incendio che distrusse il tetto e la torre della cattedrale di Parigi, quasi cinque anni fa.

L'incendio è scoppiato intorno alle 8:30 ora locale (2:30 ET), e alle 11 quasi la metà dell'edificio era stata distrutta, ha detto alla CNN il capo dei vigili del fuoco di Copenaghen. Nel tardo pomeriggio il fuoco ardeva ancora.

La Camera di Commercio ha affermato che “non è possibile esprimere l’entità di questa tragedia”. Ha detto che è stato un “giorno triste per il nostro Paese” e che “i danni saranno purtroppo molto pesanti”.

“Abbiamo cercato di salvare molti dipinti storici che erano all'interno dell'edificio e mobili storici”, ha detto alla CNN Jacob Vedsted Andersen, direttore esecutivo del Greater Copenhagen Fire and Rescue Service. Secondo lui è “troppo presto” per fare ipotesi sulle cause dell'incendio.

La polizia di Copenaghen ha chiesto alle persone di evitare la zona e finora non ci sono state segnalazioni di feriti.

Un portavoce della polizia ha detto che le persone erano nell'edificio quando è scoppiato l'incendio, ma sono state tutte evacuate, aggiungendo che il personale militare era sul posto per supportare le operazioni antincendio.

Ida Marie/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images Spettatori stupiti osservano il fuoco che divora l'edificio storico nel centro di Copenaghen.

Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images Persone salvano un dipinto dalla vecchia borsa dopo un violento incendio scoppiato martedì mattina.

Il primo ministro Mette Frederiksen ha detto che un “pezzo di storia danese” sta bruciando, descrivendo il patrimonio culturale dell'edificio come “insostituibile”.

L'edificio Børsen è il cuore degli affari danesi fin dal XVII secolo.

La Vecchia Borsa – situata a pochi minuti a piedi dal Palazzo di Christiansborg – risale al 1625. Costruita in stile rinascimentale olandese su richiesta del re Cristiano IV, è stata recentemente sottoposta a lavori di ristrutturazione con la facciata ricoperta da impalcature e coperture protettive. .

Il ministro della Cultura danese Jacob Engel-Schmidt ha affermato che 400 anni di patrimonio culturale sono stati danneggiati.

Ha aggiunto in un post su X, precedentemente noto come Twitter: “Che commozione vedere come il personale di Börsen, le persone gentili dei servizi di emergenza e i passanti lavorano insieme per salvare tesori artistici e fotografie iconiche dall'edificio in fiamme. ”

Luke McGregor/Bloomberg/Getty Images Il vecchio edificio della Borsa viene fotografato prima del devastante incendio di martedì.

I servizi di emergenza sono al lavoro per domare l'incendio, ma si è diffuso a tutti i piani attraverso il pozzo dell'ascensore.

Frank Trier Mikkelsen, direttore delle operazioni dei vigili del fuoco di Greater Copenhagen, ha detto che il fuoco stava bruciando “violentemente” all'interno dell'edificio, secondo il canale televisivo di proprietà del governo TV2.

Canale 2 ha riferito che quaranta vigili del fuoco erano all'interno dell'edificio e che gli oggetti di valore sono stati salvati.

Mikkelsen ha detto alla radio danese che l'incendio è del tipo che temono i responsabili dell'emergenza, spiegando che parti del tetto dell'edificio devono essere rimosse per estinguerlo.

Ha aggiunto che sono state chiamate delle macchine per rimuovere parte del tetto in rame, poiché l'acqua rimbalzava su di esso.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori sviluppi.