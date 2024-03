Lo dice il CEO Candace Owens fuori dal Daily Wire

La controversa commentatrice di destra Candace Owens e il Daily Wire si sono separati.

“Il Daily Wire e Candace Owens hanno concluso la loro relazione”, ha affermato Jeremy Boring, CEO di The Daily Wire. libri In un post su X (ex Twitter) venerdì. Non ha spiegato le circostanze di questo passaggio.

Owens è entrato a far parte del Daily Wire nel 2021 e ha ospitato uno spettacolo di commenti nei giorni feriali per il sito. Poco dopo l'annuncio di Boring, Owens ha confermato che non lavorava più con il Daily Wire (e ha ripubblicato la dichiarazione di Boring).

“Le voci sono vere, sono finalmente libero”, ha detto Owens libri ai suoi 4,8 milioni di follower su X. “Ci saranno molti annunci nelle prossime settimane”, ha aggiunto, postando un emoji della bandiera americana e una croce. Ha detto che i fan che “vogliono sostenere il mio lavoro” possono visitare il suo sito web (CandaceOwens.com) o donarle sulla piattaforma Revv. La Owens ha detto che trasmetterà nuovamente il suo programma sul suo canale YouTube personale “dopo una breve pausa”.

La partenza di Owens dall'outlet arriva dopo “mesi di tensioni tra lei e il co-fondatore del Daily Wire Ben Shapiro sulla sua promozione di varie teorie del complotto antisemite”, secondo il Daily Wire. Mediaite.

In un post di giovedì, l'Anti-Defamation League ha affermato: Egli ha detto“, “Nick Fuentes, suprematista bianco e negatore dell'Olocausto, elogia l'antisemitismo al vetriolo di Candace Owens. Non è sorprendente, ma fa suonare un campanello d’allarme: quando persone bigotte si uniscono per promuovere un’agenda antisemita, si aggiunge benzina sul fuoco dell’odio. In risposta ad ADL, Owens ha commentato: “Sono grato che abbiano puntato contro di me le loro armi. Il mondo conosce già il mio cuore. I loro attacchi avranno l'effetto opposto necessario. Sveglia il mondo. Grazie @adl.”

La descrizione del suo spettacolo sul sito web del Daily Wire recita: “Candace Owens non trattiene nulla dal suo spettacolo mentre affronta questioni politiche e culturali contemporanee. Presenta approfondimenti, indagini e esposizioni sugli argomenti caldi del giorno. Guarda Candace Owens dal lunedì al venerdì Venerdì alle 14:00 CT.”