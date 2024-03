Apple è in trattative con la società cinese Baidu per una partnership con l'intelligenza artificiale generativa per iOS 18

All'inizio di questa settimana, Si è diffusa la notizia che Apple era in trattative Google concederà in licenza i suoi modelli Gemini per l’utilizzo nel potenziamento di alcune funzionalità di intelligenza artificiale generativa nella prossima versione di iOS, iOS 18, per iPhone. Si dice anche che abbia parlato con OpenAI di un potenziale accordo.

Oggi lo dice anche il Wall Street Journal di Apple Ha tenuto colloqui con BaiduPer concedere in licenza i suoi modelli. L’obiettivo è probabilmente quello di soddisfare le richieste di intelligenza artificiale per i clienti Apple in Cina, dove la legge cinese richiede che i modelli siano approvati da un regolatore prima che possano essere utilizzati.

Finora l'ente regolatore cinese ha approvato più di 40 modelli, incluso l'Ernie Bot di Baidu.

Al contrario, Gemini non ha l’approvazione normativa cinese; Il Great Firewall blocca l’accesso alla ricerca di Google e quindi Google non è affatto presente in Cina. Anche il ChatGPT di OpenAI non è disponibile in Cina.

Al momento, non si ritiene che Apple abbia concluso accordi con alcun fornitore di intelligenza artificiale generativa. I colloqui sono in corso e dovrebbero essere concordati prima del WWDC di giugno. Si prevede che iOS 18 includa diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, con alcune attività gestite sul dispositivo e altre trasferite a modelli back-end in esecuzione nel cloud.

Supponendo che Apple segua la sua solita tradizione, iOS 18 sarà annunciato a giugno con una beta per sviluppatori in esecuzione durante l'estate. iOS 18 sarà quindi disponibile come download gratuito per tutti i clienti iPhone a settembre e sarà preinstallato sulla linea iPhone 16.