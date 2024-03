L'USWNT affronterà il Messico nel periodo di riscaldamento prima delle Olimpiadi di Parigi di luglio

La nazionale femminile degli Stati Uniti affronterà il Messico alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey, il 13 luglio nella penultima partita delle americane prima della partenza per le Olimpiadi di Parigi del 2024, ha annunciato venerdì la Federazione calcistica degli Stati Uniti.

Si prevede che la partita in Messico sarà la terza per il nuovo allenatore Emma Hayes, che completerà la sua prima stagione a margine del Chelsea, dove lavora come capo allenatore dal 2012.

Il mese scorso il Messico ha battuto gli Stati Uniti 2-0 nella fase a gironi della CONCACAF Gold Cup, ottenendo la seconda vittoria in 43 incontri tra le due squadre.

Gli Stati Uniti si ripresero e vinsero la Gold Cup, battendo il Brasile 1-0 nella finale del 10 marzo.

Gli americani giocheranno un'altra partita casalinga dopo quella del 13 luglio, anche se la data esatta, il luogo e l'avversario non sono stati annunciati.

L'USWNT ha perso 2-0 contro il Messico a Los Angeles a febbraio. Brad Smith/ISI Images/USSF/Getty Images

La squadra inizierà il suo viaggio olimpico il 25 luglio affrontando il Marocco o lo Zambia a Nizza, in Francia, prima di giocare le partite del girone contro Germania e Australia.

Gli Stati Uniti hanno vinto quattro delle prime cinque medaglie d'oro olimpiche nel calcio femminile, ma non salgono sul podio dal 2012 e hanno vinto una medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo nel 2021.

L'anno scorso ha visto il peggior finale della storia della Coppa del Mondo dopo essere stati eliminati dalla Svezia ai rigori agli ottavi.

La partita del 13 luglio alla Red Bull Arena vedrà l'US Soccer onorare la squadra vincitrice della Coppa del Mondo 1999 con una celebrazione pre-partita e una riunione dei giocatori della squadra. Quest'estate ricorre il 25° anniversario della vittoria della Coppa del Mondo degli Stati Uniti in casa, la seconda di quattro titoli mondiali fino ad oggi.

“Sarà un fine settimana divertente e stimolante”, ha detto in una nota Cindy Barlow Cooney, presidente della US Soccer Federation, che ha giocato nella squadra della Coppa del Mondo femminile 1999.

“I tifosi avranno l'opportunità di dimostrare il loro sostegno alla squadra prima di recarsi in Francia, mentre celebriamo anche la nostra squadra della Coppa del Mondo femminile 1999. Si tratta di un gruppo di donne che ha fatto così tanto per lo sport e per l'impatto di questa squadra e di “Quella sensazione si avverte ancora 25 anni dopo, soprattutto quando ci candidiamo a “Ospitare la Coppa del Mondo femminile 2027. Non vedo l'ora di rivedere i miei compagni di squadra e i miei amici”.

Gli Stati Uniti e il Messico hanno presentato un'offerta congiunta per organizzare la Coppa del Mondo femminile 2027. La FIFA deciderà tra questa offerta e un'offerta del Brasile e un'offerta congiunta di Belgio, Germania e Paesi Bassi il 17 maggio.

Ci sono ancora sei partite in programma negli Stati Uniti prima delle Olimpiadi del 2024: due nella SheBelieves Cup il mese prossimo, due amichevoli contro la Corea del Sud a giugno – che dovrebbe essere la prima in carica di Hayes – la partita con il Messico e una partita d'addio più tardi. data Da luglio.