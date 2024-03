Gli scienziati creano modelli sorprendenti di come apparirà il sole durante un'eclissi

Quando la luna eclisserà il sole e il giorno si trasformerà in notte l'8 aprile, il cielo assumerà un aspetto inquietante per coloro che si trovano sul percorso della totalità: la fascia larga circa 115 miglia dal Texas al Maine. A mezzogiorno le stelle emergeranno dal loro sonno, l'orizzonte in tutte le direzioni sarà immerso in un crepuscolo color pesca e la corona solare brillerà in modo spettacolare dietro la sagoma nera come la luna della Luna.