Gli Steelers incontrano il QB Russell Wilson prima dell'inizio del periodo di free agency: Fonte

I Pittsburgh Steelers incontreranno il quarterback dei Denver Broncos, Russell Wilson, recentemente rilasciato, prima dell'inizio della free agency della NFL, che si aprirà mercoledì alle 16:00 ET, ha confermato una fonte della lega. L'atleta. Il Pittsburgh Post-Gazette aveva originariamente riferito dell'incontro.

Non è noto quanto siano interessati gli Steelers a ingaggiare il quarterback 35enne. Alla NFL Scouting Combine della scorsa settimana, il direttore generale Omar Khan ha dichiarato di avere “completa fiducia” in Kenny Pickett e ha annunciato che l'organizzazione voleva firmare nuovamente l'agente libero Mason Rudolph.

Può sembrare improbabile che Wilson firmi come quarterback numero 3. Se le due parti raggiungessero un accordo, sarebbe quasi certamente la fine del tempo di Rudolph con gli Steelers.

Wilson è stato ceduto ai Broncos nel 2022 dopo 10 anni di successi con i Seattle Seahawks. Wilson ha faticato nel 2022 ma è rimbalzato la scorsa stagione registrando poco più di 3.000 yard, 26 touchdown e solo otto intercettazioni. Wilson fu messo in panchina a fine stagione e finì con solo un record di 11-19 in 30 partite con Denver.

I Broncos hanno informato Wilson lunedì che intendono rilasciarlo con un trasferimento di tetto salariale e che potrà immediatamente cercare lavoro altrove. Denver ha firmato con Wilson un contratto quinquennale da 242 milioni di dollari dopo essere stato scambiato. Con il rilascio, i Broncos sono in difficoltà per 85 milioni di dollari in denaro morto.

I Broncos devono a Wilson 39 milioni di dollari garantiti nel 2024, meno il valore del contratto che firma con un’altra squadra, a causa del linguaggio dei compensi nel suo accordo. Questo importo potrebbe raggiungere 1,2 milioni di dollari, che è il minimo del campionato.

Gli Steelers hanno Pickett sotto contratto solo per la stagione 2024. Di solito mantengono tre QB nel roster e ne portano quattro al campo di addestramento.

Wilson ha senso a Pittsburgh?

Gli Steelers andrebbero contro tutto ciò che hanno detto in offseason se decidessero di ingaggiare Wilson. Ciò potrebbe indicare che non hanno piena fiducia in Pickett e non vogliono ingaggiare Rudolph, anche se ha disputato quattro partite solide la scorsa stagione e ha portato gli Steelers a un posto nei playoff.

Quindi no, Wilson è irragionevole, ma se abbiamo imparato qualcosa da Khan negli ultimi due anni come direttore generale, è che non ha paura di correre rischi. Firmare Wilson sarebbe un grande atto di fede considerando che gli Steelers sono sul mercato per un piano a lungo termine nella posizione di quarterback, e Pickett e Rudolph offrono più di quello di Wilson, che ha 12 anni nella lega e ne compirà 36 fine novembre.

Se gli Steelers pensano di poter vincere adesso, il che è discutibile, Wilson potrebbe essere la soluzione migliore anche se i suoi punti di forza non sono quelli per cui è noto il nuovo coordinatore offensivo Arthur Smith (in particolare il tiro tra i numeri). Wilson ha un pedigree migliore di quello attualmente utilizzato dagli Steelers ed è stato bravo nella zona rossa l'anno scorso.

Se firmano Wilson, scommettono su Pickett e Rudolph e poi potrebbero dover concedere un discreto prolungamento a un ragazzo a cui nessuno sa quanto gli sia rimasto.

Unisci i punti

La notizia dell'incontro di Wilson con gli Steelers è arrivata dal nulla, facendoti chiedere perché proprio lui e perché proprio adesso? Non c'è nulla in precedenza che indichi che Wilson fosse voluto o addirittura voluto dagli Steelers, e forse per una buona ragione. Ma se si considera che la notizia dell'incontro di Wilson con gli Steelers potrebbe spingere Rudolph verso il tavolo allungabile più velocemente, e forse abbassare il suo prezzo mentre invia un messaggio a Pickett (anche se è un tentativo sottilmente velato), ha senso.

Il proprietario di minoranza degli Steelers Thomas Tull è un socio in affari sia di Wilson che di sua moglie Ciara. I tre, insieme a Russell Westbrook, sono soci fondatori di Evolution Advisors LLC, una joint venture con Acrisure, che possiede i diritti sul nome dello Steelers Stadium. Secondo quanto riferito, Acrisure ha firmato un accordo di 15 anni da 150 milioni di dollari per acquisire i diritti su quello che era noto come Heinz Field.

Questo ha qualcosa a che fare con l'interesse degli Steelers per Wilson? Probabilmente no, ma il teorico della cospirazione che è in me non ha potuto fare a meno di notare le connessioni.

Lettura obbligatoria