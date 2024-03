Sembra che l'aggiornamento di Spider-Man 2 abbia accidentalmente rivelato il prossimo DLC

Il seguente articolo contiene spoiler su Marvel's Spider-Man 2.

Sembra che l'aggiornamento di Marvel's Spider-Man 2 recentemente rilasciato abbia rivelato accidentalmente un'imminente espansione.

Dopo il rilascio della patch 1.002.000 di Spider-Man 2, che aggiungeva New Game+, nuovi semi e altro ancora, i giocatori hanno scoperto di essere in grado di accedere al menu di gioco di sviluppo che sbloccava le impostazioni di oggetti, nemici e salute. Lo sviluppatore Insomniac ha successivamente emesso un avviso ai giocatori, dicendo che coloro che utilizzano il menu potrebbero riscontrare dati di salvataggio e progressione del trofeo danneggiati.

Ma Anche i giocatori lo hanno scoperto Quello che sembra essere l'arco completo del prossimo contenuto scaricabile, chiamato “Beetle Villain Arc”. Qui ci sono nove opzioni tra cui scegliere, sebbene nessuna funzioni. Tuttavia, la “Introduzione allo scarabeo Janice” rivela l'identità di questo scarabeo.

Janice Lincoln è la figlia del potente gangster Tombstone, che appare come un cattivo riformato in Spider-Man 2. Nei fumetti, Janice alla fine diventa Beetle, un supercriminale che indossa un'armatura corazzata per combattere personaggi del calibro di Capitan America e Vedova Nera. Beetle non appare nel gioco base Spider-Man 2, ma l'arco narrativo di Beetle Villain si integra con la fuga di dati rubati a Insomniac all'inizio di quest'anno. Lo stesso Spider-Man 2 anticipa il DLC Carnage.

Non è chiaro a questo punto se Insomniac abbia ancora intenzione di rilasciare il DLC Beetle. Né Sony né lo sviluppatore hanno rilasciato commenti, anche se Insomniac ha affermato che è in arrivo una correzione per l'elenco degli sviluppatori.

Spider-Man 2 è uscito nell'ottobre dello scorso anno e finora ha venduto 10 milioni di copie. I pensieri sono già rivolti al futuro di Insomniac, che recentemente ha subito licenziamenti come parte dei tagli di massa presso Sony Interactive Entertainment.

Mentre Insomniac ha Il gioco di Wolverine In lavorazione, sembra probabile che rilascerà anche uno spin-off di Marvel's Spider-Man simile per portata al film di grande successo Miles Morales è un libero professionista con Concentrazione potenziale di veleno . Per sapere come Insomniac sta preparando il prossimo sequel, visita il sito web di IGN Spiegare il finale di Spider-Man 2 .

Wesley è il redattore di notizie del Regno Unito per IGN. Puoi trovarlo su Twitter all'indirizzo @wyp100. Puoi contattare Wesley a wesley_yinpoole@ign.com o in via confidenziale a wyp100@proton.me.