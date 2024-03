Le questioni sollevate dall'infuocato discorso sullo stato dell'Unione di Biden contrastano con quelle di Trump

WASHINGTON (AP) – Il presidente Joe Biden ha presentato una causa provocatoria per un secondo mandato nel suo discorso sullo stato dell’Unione giovedì sera, criticando il leader del GOP Donald Trump per aver sposato “risentimento, vendetta e ritorsioni” e aver messo in pericolo la libertà in patria e all’estero . al di fuori.

Apprezzando il momento politico, Biden ha attaccato ripetutamente il suo “predecessore” senza menzionare Trump per nome – 13 volte in tutto – alzando ripetutamente la voce mentre lavorava per dissipare le preoccupazioni degli elettori sulla sua età e sulle prestazioni lavorative, aumentando al contempo la discrepanza con la sua età. . Tutto tranne che certo Concorrente di novembre.

Il tono pessimistico di Biden rappresentava un netto allontanamento dalle sue apparizioni quotidiane, spesso monotone, ed era inteso come una negazione Dubbi Se l'81enne, il presidente più anziano del paese di sempre, sia ancora all'altezza del compito.

Per 68 minuti alla Camera, Biden ha incitato i repubblicani sulle loro politiche in materia di immigrazione, tasse e altro, ha invitato a scherzare con i colleghi democratici e sembrava apprezzare la lotta.

“So che potrebbe non sembrarlo, ma sono qui da un po'”, ha detto Biden impassibile. “E quando arrivi alla mia età, alcune cose diventano più chiare che mai.”

Ricordando di essere nato durante la seconda guerra mondiale e di essere diventato maggiorenne in politica durante i disordini degli anni '60, Biden ha dichiarato: “La mia vita mi ha insegnato ad abbracciare la libertà e la democrazia. Un futuro basato sui valori fondamentali che hanno definito l'America : onestà, decenza, dignità e uguaglianza. Rispettare tutti. Dare a tutti una giusta possibilità. Dare all'odio qualsiasi rifugio sicuro. E ora alcune altre persone della mia età vedono una storia diversa: una storia americana di risentimento, vendetta e vendetta. Non sono io.”

Il presidente ha collegato gli elogi di Trump nei confronti di coloro che hanno preso d'assalto il Campidoglio nel tentativo di sovvertire le elezioni del 2020 alle minacce antidemocratiche provenienti dall'estero.

“La libertà e la democrazia sono sotto attacco in patria e all’estero allo stesso tempo”, ha detto Biden, facendo appello al Congresso affinché sostenga gli sforzi dell’Ucraina per difendersi dall’invasione russa che dura da due anni. “La storia sta guardando.”

Biden ha fatto riferimento diretto all’insurrezione del 6 gennaio 2021 in Campidoglio e ha criticato coloro che l’hanno minimizzata.

“Il mio predecessore – e alcuni di voi qui – hanno cercato di seppellire la verità sul 6 gennaio – non lo farò”, ha detto Biden. “Questo è il momento di dire la verità e seppellire le bugie. Questa è una semplice verità. Puoi amare il tuo Paese solo quando vinci”.

Il discorso sullo stato dell'Unione è la serata principale nel calendario della Casa Bianca, poiché fornisce ai presidenti una linea diretta con un pubblico di legislatori e dignitari nella Camera della Camera e decine di milioni di telespettatori a casa – quasi certamente il più vasto pubblico di Biden del mondo. anno. Biden sapeva che sarebbe stato osservato non solo per il suo messaggio, ma anche per la capacità di trasmetterlo con forza e leadership.

Gli assistenti hanno detto che Biden mirava a dimostrare che i suoi dubbiosi avevano torto, mostrando il suo lato combattivo e cercando di tormentare i repubblicani su posizioni che ritiene non siano al passo con il paese, in particolare sulla politica estera. Accesso all'abortoMa anche politica fiscale e sanità.

Dopo aver pubblicizzato trionfalmente i suoi risultati legislativi, compresi i finanziamenti per promuovere la produzione di chip per computer in tutto il paese, Biden ha deviato dal copione preparato per criticare i repubblicani che hanno votato contro tali politiche ma che comunque le hanno attribuite credito in patria.

“Se qualcuno di voi non vuole questi soldi nei propri distretti, me lo faccia sapere”, ha detto Biden.

Il presidente ha parlato davanti ad un congresso storicamente inefficace. Nella Camera guidata dal GOP, il presidente Mike Johnson è entrato in carica cinque mesi fa dopo le elezioni Pacchetto disordinato Per l'ex presidente della Camera Kevin McCarthy. I legislatori stanno ancora lottando per approvare i progetti di finanziamento per l’anno in corso e sono rimasti bloccati per mesi sui progetti di aiuti esteri per aiutare l’Ucraina. Scongiurare un'invasione russa E supporto La guerra di Israele contro Hamas.

Mercoledì, in un incontro privato, Johnson ha esortato i repubblicani a mostrare “decenza” durante il discorso, ma il suo successo sembrava essere limitato. Un certo numero di repubblicani alla Camera dei Rappresentanti hanno iniziato ad alzarsi e a lasciare la sala mentre Biden discuteva dell’aumento delle tasse su miliardari e aziende. Altri sono rimasti ai loro posti e hanno scosso la testa, mentre Johnson non ha nascosto le sue emozioni, alzando di tanto in tanto le sopracciglia e alzando gli occhi al cielo.

Biden si è impegnato in un forte botta e risposta con i legislatori quando ha retoricamente messo in dubbio se il codice fiscale fosse giusto e se i miliardari e le aziende avessero bisogno di “altri 2 trilioni di dollari in agevolazioni fiscali”, come ha accusato i repubblicani di volere.

Biden ha anche sottolineato i suoi sforzi per combattere la “deflazione” – dove le aziende mettono meno pretzel nei barattoli e meno yogurt in bicchieri sigillati – e le cosiddette “tasse spazzatura” sui servizi. Nessuno dei due è uno dei principali motori dell’inflazione, ma la Casa Bianca spera di mostrare ai consumatori che Biden sta combattendo per loro.

I leader repubblicani al Congresso hanno messo in mostra uno dei loro nuovi legislatori La risposta sullo stato dell’UnioneSperando di creare una differenza generazionale con Biden. La senatrice dell’Alabama Katie Britt, la donna repubblicana più giovane mai eletta al Senato, ha dipinto il quadro di una nazione che “sembra allontanarsi da noi” e di una nazione in cui “le nostre famiglie stanno soffrendo”.

“In questo momento, il nostro comandante in capo non è al timone. Il mondo libero merita di meglio di un leader riluttante e riluttante”, ha detto Britt, parlando deliberatamente in un discorso dalla sua cucina di casa. “L'America merita leader che comprendano che la sicurezza confini, prezzi stabili, strade sicure e difesa Le persone forti sono la pietra angolare di una grande nazione”.

Al contrario, Biden ha insistito sul fatto che lo Stato dell’Unione è “forte e sempre più forte”.

Trump ha risposto al discorso in tempo reale sul suo sito web Truth Social, difendendosi e criticando Biden per quello che ha detto “potrebbe essere il discorso sullo stato dell'Unione più arrabbiato, meno compassionevole e peggiore di sempre”. È stato un imbarazzo per il nostro Paese!

Quest'anno, Biden ha dovuto affrontare un sentimento accresciuto – soprattutto tra la sua base di sostegno – per il suo forte sostegno alla guerra di Israele contro Hamas a Gaza. Biden aveva inizialmente sperato che con il discorso si raggiungesse un cessate il fuoco a breve termine per consentire il rilascio di più ostaggi e aumentare gli aiuti tanto necessari alla regione. La Casa Bianca accusa Hamas di responsabilità Non ha ancora accettato l'accordo Mediato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati.

“Israele deve consentire maggiori aiuti a Gaza e garantire che gli operatori umanitari non siano coinvolti nel fuoco incrociato”, ha detto Biden, avvertendo che Israele non dovrebbe usare gli aiuti come “merce di scambio” con Hamas, anche se ha affermato il diritto di Israele a difendersi. dagli attacchi dei gruppi armati.

Un gran numero di democratici e repubblicani indossavano spille e adesivi in ​​onore degli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza. Nel frattempo, molti progressisti alla Camera dei Rappresentanti indossavano kefiah palestinesi, le sciarpe a quadretti bianchi e neri che sono diventate il simbolo della solidarietà palestinese. Dirigendosi verso l'indirizzo, il corteo di Biden ha preso un percorso tortuoso verso il Campidoglio, dove centinaia di manifestanti favorevoli al cessate il fuoco hanno tentato di interrompere il suo percorso dalla Casa Bianca.

La migrazione è stata un altro punto critico durante la notte.

La Camera dei Rappresentanti, controllata dal Partito Repubblicano, ha rifiutato di lavorare su una versione approvata dal Senato della legislazione sugli aiuti, e ha insistito per adottare nuove misure più severe per limitare la migrazione al confine tra Stati Uniti e Messico, dopo che Trump ha usato la sua influenza per imporre sanzioni al Messico. Contribuire ad affondare il compromesso bipartisan Questo farebbe proprio questo.

Mentre Biden esaminava l'approvazione della legislazione da parte dei gruppi conservatori, alcuni tra il pubblico sembravano gridare e intervenire, con Biden che rispondeva dicendo: “So che sai leggere”.

Mentre la deputata Marjorie Taylor Greene, indossando l'armamentario pro-Trump, continuava a urlare contro Biden, il presidente ha sollevato un bottone bianco che il repubblicano della Georgia gli aveva consegnato in precedenza con il nome dell'ucciso Lakin Riley. Le autorità affermano che la studentessa infermieristica della Georgia è stata uccisa da un cittadino venezuelano entrato illegalmente negli Stati Uniti nel settembre 2022.

“Lakin Riley”, ha detto Biden, descrivendola come “una giovane donna innocente che è stata assassinata da una persona illegale”. Ha espresso le sue condoglianze alla sua famiglia, dicendo che il suo cuore è vicino a loro.

Anche l’accesso all’aborto e ai trattamenti per la fertilità è stato una componente chiave del discorso di Biden, soprattutto alla luce della controversa sentenza della Corte Suprema dell’Alabama che ha invalidato l’accesso ai trattamenti di fecondazione in vitro nello Stato.

“Ai miei amici nella chiesa, non fate aspettare ulteriormente le famiglie”, ha detto Biden, riferendosi a Latoria Beasley, ospite della First Lady Jill Biden i cui trattamenti di fecondazione in vitro sono stati annullati dopo la sentenza dell’Alabama. “Garantire il diritto all’inseminazione artificiale a livello nazionale!”

Era un altro ospite Kate Coxche ha citato in giudizio lo stato del Texas, e alla fine ha lasciato il suo stato d'origine, per ottenere un aborto d'emergenza dopo che era stata scoperta una grave anomalia fetale, in un caso che ha attirato l'attenzione nazionale.

___

Gli scrittori dell’Associated Press Stephen Groves, Josh Bock, Amer Madhani, Farnoush Amiri, Kevin Freking, Fatima Hussein, Amanda Seitz e Lisa Mascaro hanno contribuito a questo rapporto.