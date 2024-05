Crollo del George Building: salvataggio del papà sudafricano Delphin Sapphires intrappolato

Fonte immagine, Famiglia Al-Saffar Commenta la foto, La famiglia di Delphine Savers ha inviato una foto di suo figlio Ziar per sollevargli il morale mentre era sotto assedio

Una coppia ha condiviso la propria gioia con la BBC dopo aver salvato il figlio dalle macerie di un edificio crollato lunedì nella città costiera di George, in Sud Africa.

Delphine Sivers è tra i 29 sopravvissuti rilasciati mentre le operazioni di salvataggio e ricerca continuano per il terzo giorno per trovare 39 persone ancora disperse.

Sette persone sono state confermate morte e i loro corpi sono stati recuperati.

La difficile situazione di Delphine (29 anni) ha attirato l’attenzione dei cittadini sudafricani, poiché ha inviato messaggi vocali dolorosi ai suoi genitori e alla sua ragazza, dicendo loro quanto li amava ed esprimendo la sua paura di non uscirne vivo.

Suo padre, Dion Sievers, ha detto alla BBC che lui stesso era terrorizzato, finché un soccorritore ha telefonato martedì tardi per dire che avevano trovato un delfino.

Ciò è avvenuto grazie ad un cane poliziotto che ha iniziato ad abbaiare, allertando i soccorritori che hanno poi praticato un buco nel cemento in modo da poter vedere la sua mano.

“Gli hanno consegnato cioccolata, acqua, una maschera e un paio di… [protective] “Occhiali”, aggiunse Dionne.

La madre di Delphine, Delmarie, ha detto alla BBC che mentre era intrappolato sotto le macerie, gli hanno inviato una foto di suo figlio di due anni, Ziar, per motivarlo a rimanere positivo. READ Francia e Brasile annunciano un piano di investimenti da 1,1 miliardi di dollari per la regione amazzonica

“Ha funzionato. Ha funzionato davvero”, ha detto.

In uno dei suoi messaggi vocali, in afrikaans, alla fidanzata Nicole, il 29enne assediato ha detto: “Tesoro, il mio telefono è al 5% adesso. È stato fermato. L’ho acceso adesso solo per controllare”.

Lo si sente anche singhiozzare e dire: “Spero solo che lo facciano [rescue teams] Posso farlo velocemente perché non sarei in grado di farlo. Non ho energia. “Sono stanco, stanco, stanco.”

Il condominio di cinque piani è crollato mentre era in costruzione in una città che è una popolare destinazione turistica, lungo la panoramica Garden Route nella provincia del Capo Occidentale.

Tutte le persone intrappolate sotto le macerie, compresa Delphine, erano lavoratori del cantiere.

Dei 29 sopravvissuti, sei sono in pericolo di vita e 16 sono in condizioni critiche in ospedale.

Delphine ha riportato gravi contusioni sul viso e su tutto il corpo.

All’inizio non poteva camminare, ma ora può farlo.

“Aveva un aspetto migliore. Aveva un sorriso sul viso. Quando l’ho visto camminare, è stato uno dei momenti più belli oggi”, ha detto Delmarre dopo averlo visitato in ospedale.

“Siamo qui per sostenere tutte le altre famiglie: il loro dolore è il nostro dolore”, ha aggiunto.

L’operazione di salvataggio è complessa e coinvolge 200 persone dotate di cani antidroga e mezzi di sollevamento pesanti, che rimuovono manualmente blocchi di cemento e detriti.

Ora si è spostato sul retro del sito, in un parcheggio sotterraneo.

Le squadre di soccorso affermano di avere a che fare anche con vuoti crollati di difficile accesso.

Sono ancora in corso le indagini per accertare le cause del crollo dell’edificio. READ I Paesi Bassi aprono un museo sull’Olocausto. La presenza del presidente israeliano desta preoccupazione

Dion ha detto di essere arrabbiato per il fatto che “un edificio completamente nuovo è crollato”, provocando morti e feriti.

Ha detto alla BBC: “Non possiamo crederci. La gente dovrebbe assumersi la responsabilità e qualcuno dovrebbe andare in prigione per questo”.

