Trova il mio dispositivo può localizzare il tuo Pixel 8 per alcune ore dopo lo spegnimento

Trova il mio dispositivo può localizzare il tuo Pixel 8 e 8 Pro anche se è spento o senza batteria.

Dopo aver configurato la rete Trova il mio dispositivo su Pixel 8, abbiamo ricevuto una notifica che spiega questa funzionalità. Questo Funzionerà “Diverse ore” dopo che “la batteria del telefono è scarica o si spegne”. È particolarmente utile se il tuo telefono viene rubato o lo perdi durante la notte.

Per assicurarti che questa funzionalità sia attiva, imposta “Solo con rete in aree ad alto traffico” o “Solo con rete in tutte le aree” nelle impostazioni FMD. La prima è l’impostazione predefinita, mentre Google afferma che la seconda opzione “potrebbe aiutarti a trovare gli oggetti smarriti più velocemente”. È mirato alle “aree a basso traffico” e funziona anche se “il tuo dispositivo è l’unico a rilevare e condividere la posizione dell’articolo”.







L’azienda non ha specificato la versione richiesta, solo che era attiva da aprile.

Google dice anche di “assicurarsi che Bluetooth e localizzazione siano attivi quando il telefono è spento”. Nel nostro utilizzo, non puoi disattivare la posizione, presupponendo che tu abbia aggiunto il pannello Impostazioni rapide, senza sbloccare il dispositivo, ma non è il caso del Bluetooth.

Ciò è reso possibile dai “dispositivi Pixel specializzati” che Google mette a disposizione degli OEM e di altri produttori di chip.

