La star della WNBA Brittney Griner offre consigli a Caitlin Clark (Esclusiva)

Con Kaitlyn Clark che ha già fatto colpo (e una banca) come scelta numero 1 assoluta dell’Indiana Fever nel Draft WNBA 2024, la giocatrice nella sua posizione offre parole di supporto – e una parola di cautela.

“Il buzz che Caitlyn e alcuni degli altri hanno in questo momento è sorprendente per la lega”, dice Brittney Greiner, 33 anni, che descrive nei dettagli la sua detenzione di 10 mesi in Russia nel numero di PEOPLE di questa settimana. “C’è un buon talento in arrivo.”

Greiner, che ha recentemente firmato nuovamente con il Phoenix Mercury, la squadra con cui ha trascorso 10 stagioni dopo essere diventata la scelta numero 1 in assoluto della squadra nel 2013, comprende l’hype che deriva dall’essere considerato un giocatore “generazionale”. Il centro da 6’9″ stava già lanciando schiacciate di prim’ordine quando ero uno studente di scuola superiore diciottenne a Houston, in Texas. (Ho schiacciato 52 volte in 32 partite, Diventa virale Nel processo.) Come studentessa di scuola superiore n. 1 nel paese, Griner si è impegnata alla Baylor University, dove è stata tre volte All-American, Giocatrice AP dell’anno, Campionessa nazionale NCAA e vincitrice del premio ESPY 2012 per Eccezionale atleta femminile.

Caitlin Clark posa con il commissario WNBA Cathy Engelbert dopo essere stata selezionata come prima scelta assoluta dall’Indiana Fever durante il Draft WNBA 2024 alla Brooklyn Academy of Music il 15 aprile 2024 a New York City.

Sarah Steer/Getty



Nonostante i riconoscimenti, Greiner ricorda il difficile passaggio al livello successivo. “È diverso, quando passi dal college ai professionisti”, dice Greiner di ciò che Clark e gli altri dovranno affrontare nella WNBA. “Sono passato dal migliore al fatto che i miei numeri sono scesi un po’. Sei contro le donne adulte. È così che danno da mangiare alle loro famiglie. E non è solo per amore di [game]. Questa è la loro fonte di sostentamento”.

La presidente della WNBA Laurel Richie posa con Brittney Griner dopo essere stata scelta come numero uno assoluto dal Phoenix Mercury durante il Draft WNBA 2013 presentato da State Farm il 15 aprile 2013 su ESPN a Bristol, Connecticut.

Jesse D. Garrabrant/NBAE tramite Getty



Greiner, che descrive la sua stagione da rookie 2013 come “rivoluzionaria”, dice che Clark, 22 anni, dovrà adattare il suo gioco per adattarsi alla competizione più dura. “Ho dovuto diventare più forte, rimettermi in sesto un po’ di più. Ci sarà una certa crescita.” [pains] “Per lei, ma starà bene.”

Ammette di aver seguito da vicino il torneo femminile NCAA e che… Non lo era Tifo per gli Iowa Hawkeyes di Clark: senza alcuna intenzione di mancare di rispetto. Si dà il caso che il vecchio amico, mentore ed ex allenatore del Team USA di Greiner, Don Staley, sia l’attuale allenatore dei South Carolina Gamecocks, che hanno sconfitto l’Iowa il 7 aprile in finale.

“Vidi [Staley] Nella Final Four, subito prima del campionato nazionale. Le ho detto: vai a prenderlo. Questo è per te.’ Sapevo solo che la Carolina del Sud avrebbe vinto. Il modo in cui Dawn si prepara – l’ho detto molte volte – il modo in cui prepara queste giovani donne per il basket, ma le prepara anche per la vita…. Le importa davvero di come crescono come persone e crescono nella società. È incredibile quello che fai.

L’allenatore Dawn Staley dei South Carolina Gamecocks viene inondato di caramelle dopo aver sconfitto gli Iowa Hawkeyes 87-75 nella partita del campionato di basket femminile NCAA 2024 tra Iowa e South Carolina al Rocket Mortgage FieldHouse il 7 aprile 2024 a Cleveland, Ohio.

Thien Anh Truong/ISI/Getty Images



Greiner ringrazia Staley nel suo libro di memorie, Andare a casaPer il lavoro che ha svolto per mantenerla nella coscienza pubblica mentre era detenuta in Russia. “Mentre ero in Russia, la mia più grande paura era di essere dimenticata”, ha scritto in segno di apprezzamento. “Grazie per avermi ricordato al mondo ogni giorno sui social media. Ho pronunciato il mio nome a chiunque volesse ascoltare Mi è mancata la tua visita Alla Casa Bianca per portare mia moglie [Cherelle Griner] Incontro con il presidente Biden. Sei una forza e un amico”.

Phoenix Mercury e Indiana Fever si incontreranno per la prima volta in questa stagione il 30 giugno, mettendo potenzialmente in campo Clark e Greiner contemporaneamente. A quel punto i due potrebbero anche essere compagni di squadra nel Team USA; Il comitato di selezione nominerà l’elenco finale di 12 donne all’inizio dell’estate. Griner, due volte veterano, dovrebbe essere una serratura. E Clarke, sebbene giovane, potrebbe rivelarsi troppo brava per vedersi negare un posto.

Brittney Griner dei Phoenix Mercury spara la palla durante la partita contro i Los Angeles Sparks il 9 luglio 2023 al Foot Print Center di Phoenix, Arizona.

Barry Gossage/NBAE tramite Getty



Sia alle Olimpiadi che alla WNBA, Griner dice che ha ancora molto da dimostrare, ma sarà fedele a se stessa quando arriverà il momento di concludere la sua carriera.

“Dicevo che avrei suonato finché le ruote non fossero cadute”, dice. “Ma quando non riesco a produrre come voglio, smetto di lavorare. Non voglio spingermi oltre o trattenere il team. Quando non potrò più passare del tempo con loro, lo farò [retire]. Qualunque sia il numero [of seasons] quello.”

Memorie Greiner, Andare a casacon Michelle Burford, lo è Disponibile al momento.