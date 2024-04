Lo sviluppatore di Escape From Tarkov ha finalmente esplorato le grotte e afferma che le persone che hanno pagato $ 150 per il gioco avranno accesso alla sua nuova modalità “tra le onde”.

Dopo due tentativi di calmare la rabbia dei fan per una nuova versione da 250 dollari di Escape From Tarkov con un'esclusiva modalità PvE, lo sviluppatore Battlestate ha finalmente ceduto, promettendo l'accesso PvE ai giocatori che avevano precedentemente acquistato la versione Edge of Darkness da 150 dollari del gioco, che prometteva l'accesso a “tutti i contenuti sbloccabili.” Per download futuri (DLC).

In Dichiarazione sul subreddit di Tarkov Questa mattina presto, il COO di Battlestate Nikita Buyanov ha dichiarato di essere “profondamente dispiaciuto che i fan e la comunità di gioco in generale provino questi sentimenti” e che questa risposta negativa avrà un impatto sul processo decisionale futuro. Per quanto riguarda la risposta dell'azienda, Buyanov ha fatto le seguenti concessioni e garanzie:

Gli acquirenti di Edge of Darkness del valore di $ 150 avranno accesso alla modalità PvE senza alcun pagamento aggiuntivo o limite di tempo durante l'accesso anticipato. L'accesso sarà comunque consentito a “ondate” a causa di problemi di capacità del server.

La modalità PvE riceverà il supporto mod nella versione Tarkov 1.0.

Battlestate continuerà a vendere l'Unheard Edition per $ 250 e ad aggiornarla da altri bundle.

Battlestate lancerà un nuovo elenco di vantaggi bonus per i giocatori EoD del valore di $ 150, rimuovendo il controverso suggerimento del “matchmaking preferito”

“Continueremo a lavorare su patch, nuovi contenuti, eventi e sul rilascio del gioco stesso, qualunque cosa accada.”

Questi cambiamenti risolvono più o meno le principali lamentele dei giocatori di Tarkov, ma potrebbe essere troppo poco, troppo tardi: ci sono voluti sei giorni di malcontento pubblicizzato e interruzione del Discord ufficiale del gioco per arrivare a questo, e molti commentatori si offendono per la formulazione di Le scuse di Buyanov: “Io “mi dispiace che tu abbia pensato così” invece di “mi dispiace che abbiamo fatto quella brutta cosa”.

La maggior parte dei post sul subreddit di Tarkov esprimono attualmente insoddisfazione per la dichiarazione di Boyanov, e alcuni si chiedono se Battlestate farà una mossa del genere in futuro. Molti suggeriscono che Battlestate si rivolga alla monetizzazione cosmetica piuttosto che ai pacchetti di classi del gioco con vantaggi meccanici e modalità esclusive.

Questa potrebbe essere ancora una concessione sufficiente da parte di Battlestate per alleviare la tensione e riportare le cose alla “normalità” nella società di Tarkov, ma la società ha causato seri danni alla sua reputazione a causa di questo spreco⁠: quanti agenti della Unheard Edition riusciranno a Battlestate? disabilitare? Dopotutto, acquistare un videogioco ad accesso anticipato da $ 250 è un gesto di fiducia e, dopo questa settimana, non credo che molti giocatori di Tarkov siano disposti a fidarsi dello studio.