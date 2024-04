La MLB cambia uniforme dopo mesi di denunce, una nota del sindacato afferma: “Questo è stato interamente un problema di Nike”

La Major League Baseball prevede di apportare correzioni alle sue uniformi dopo mesi di lamentele in tutto il campionato, ha dichiarato domenica la MLB Players Association in una nota ai giocatori.

Le modifiche includono correzioni per i pantaloni che diventano trasparenti, aumento della dimensione delle scritte sulle magliette e modifica di maglie e camicie non corrispondenti.

“Riconosciamo che questo è stato un processo che ha richiesto molto tempo per i giocatori e che avrebbe potuto essere completamente evitato”, si legge nella nota del sindacato.

Il sindacato ha affermato che le modifiche verranno apportate all’inizio della stagione 2025. La notizia è stata riportata per la prima volta da ESPN.

I problemi con le uniformi sono stati notati e discussi per la prima volta durante l'allenamento primaverile, dove le nuove divise Vapor Premier di Nike sono state ampiamente criticate per il loro design e la loro sensazione. Il direttore esecutivo della MLBPA Tony Clark ha dichiarato a febbraio che i pantaloni erano una “preoccupazione globale” per la lega.

“Questo era un problema che riguardava tutta la Nike”, diceva il promemoria di domenica. “In sostanza, quello che è successo qui è che Nike stava inventando qualcosa che non aveva bisogno di essere inventato.”

La nota del sindacato attribuisce anche a Fanatics, la società responsabile della produzione delle uniformi, il merito di aver ascoltato i commenti dei giocatori.

“La nostra speranza è che Nike, in futuro, adotti un approccio simile”, si legge nella nota.

“Come molti di voi sanno, la preoccupazione per i cambiamenti di Nike non è una novità. Abbiamo avvertito Nike di vari cambiamenti quando li abbiamo presentati in anteprima nel 2022, in particolare per quanto riguarda i pantaloni. Anche la MLB è stata, e continua ad essere, consapevole delle nostre preoccupazioni. Sfortunatamente, fino a quando Recentemente la posizione di Nike è stata fondamentalmente che non c'è niente da vedere qui, i giocatori dovranno adattarsi.

Nike, Fanatics e MLB hanno rifiutato di commentare.

Questa storia verrà aggiornata.

(Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)