I separatisti dell’Ucraina orientale ordinano l’evacuazione di massa mentre l’Ucraina avverte della provocazione russa

L’irrequieta parte orientale del Paese ha assistito al peggior bombardamento degli ultimi anni negli ultimi due giorni. Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha dichiarato, venerdì, che i bombardamenti delle terre ucraine dalle aree controllate dai separatisti sono aumentati in modo significativo nell’ultimo giorno.

Ciascuna parte accusa l’altra di violenti bombardamenti su aree civili. Le autorità ucraine affermano che giovedì ci sono state 60 violazioni del cessate il fuoco, molte delle quali con armi pesanti.

Il governo ucraino nega che stia pianificando un attacco nell’est, accusando i separatisti di una “campagna di disinformazione”.

Le autorità degli stati separatisti di Donetsk e Luhansk hanno affermato che stavano organizzando le evacuazioni. Leonid Pasnik, l’alto funzionario della Repubblica popolare separatista filorussa di Luhansk, ha esortato gli uomini a prendere le armi.

“La Federazione Russa è pronta a offrire un’accoglienza organizzata e un alloggio sul suo territorio ai residenti della Repubblica popolare di Luhansk”, ha affermato Pasnik. “Ancora una volta mi rivolgo a tutti gli uomini che sanno impugnare le armi nelle loro mani, per difendere la loro terra”.

Gli ucraini accusano i separatisti di aver attaccato una città separatista

I funzionari ucraini e statunitensi venerdì hanno respinto l’esplosione di un veicolo a Donetsk come un attacco pianificato volto ad alimentare le tensioni nell’Ucraina orientale. Un video clip mostrava un incendio in un parcheggio e un veicolo militare gravemente danneggiato vicino al quartier generale dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk.

Immagini e video hanno mostrato i servizi di emergenza sul posto e un veicolo gravemente danneggiato identificato dalla CNN come una jeep di fabbricazione russa. Non c’è modo di accertare la causa del danno o dell’incendio del veicolo.

“Riteniamo che questa sia una mossa e una provocazione”, ha detto alla Galileus Web tramite WhatsApp Anton Gerichenko, un consigliere del ministro degli interni ucraino.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano l’ha descritta come una “operazione pseudo-scientifica” e ha affermato che incidenti come l’esplosione di un’auto e le richieste di evacuazione da parte dei leader separatisti per la presunta aggressione ucraina hanno rappresentato “ulteriori tentativi di offuscare, attraverso bugie e disinformazione, che la Russia è l’aggressore in questo”. conflitto.”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che c’è stato un leggero aumento della disinformazione russa che potrebbe essere usata come pretesto per invadere l’Ucraina. Parlando alla Casa Bianca venerdì, Biden si è detto “convinto” che Putin abbia preso la decisione di invadere l’Ucraina, ma ha aggiunto che “la diplomazia è sempre possibile”.

Biden ha affermato che i rapporti rilasciati al pubblico russo secondo cui l’Ucraina stava pianificando un attacco nel Donbass controllato dai separatisti mancavano di prove. Ha detto che queste affermazioni sfidano la logica.

“Tutte queste cose sono in linea con le regole del gioco che i russi usavano prima”, ha detto Biden.

Ha aggiunto: “Questo è anche in linea con lo scenario pretesto su cui gli Stati Uniti e i nostri alleati e partner avvertono da settimane.

Sia il governo ucraino che i funzionari occidentali hanno avvertito che la Russia e la leadership separatista potrebbero intraprendere azioni provocatorie per fornire un pretesto per un attacco russo all’Ucraina.

“Siamo nella fase più pericolosa”, ha detto venerdì ai giornalisti un funzionario occidentale. Possono spostarsi in qualsiasi momento. La Russia può agire in pochi giorni. Tutto ciò che vediamo ci rende più ansiosi al riguardo.

Ci sono 110 gruppi tattici del battaglione russo – una formazione da combattimento solitamente composta da circa 1.000 soldati – in giro per l’Ucraina, ha detto il funzionario. Il funzionario ha aggiunto che anche la Russia aveva “una forza aerea pronta all’uso”.

La regione del Donbass è stata testimone di combattimenti tra le forze ucraine e combattenti separatisti dal 2014. Il governo ucraino a Kiev sostiene che la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk siano sotto l’occupazione russa. Le repubbliche dichiarate unilateralmente non sono riconosciute da nessun governo, inclusa la Russia. Il governo ucraino si rifiuta di parlare direttamente con una delle due repubbliche separatiste.

Il presidente russo Vladimir Putin ha distribuito negli ultimi anni circa 600.000 passaporti russi ai residenti delle regioni separatiste, una mossa che secondo gli osservatori potrebbe aprire la strada a un intervento russo in Ucraina.

Più di 14.000 persone sono morte nel conflitto in Donbass dal 2014. L’Ucraina afferma che 1,5 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case, la maggior parte risiede nelle regioni del Donbass ancora sotto il controllo ucraino e circa 200.000 persone si sono reinsediate nella più ampia regione di Kiev.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato venerdì durante il suo discorso di apertura alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco in Germania che un’invasione russa dell’Ucraina sarebbe “disastrosa”, chiedendo continui sforzi diplomatici.

“Sono molto preoccupato per le crescenti tensioni e le crescenti speculazioni su un conflitto militare in Europa. Credo ancora che non accadrà, ma se accadrà sarà catastrofico”, ha affermato Guterres.

Il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha avvertito della conferenza di Monaco che “l’azione aggressiva” della Russia sarebbe stata accolta con “gravi conseguenze” delle sanzioni economiche.

in particolare i funzionari dell’amministrazione Biden sollecitare Tre funzionari statunitensi e un alto funzionario ucraino hanno affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non lascerà l’Ucraina e visiterà Monaco sabato a causa dei timori di una possibile incursione.

Alcuni funzionari statunitensi temono che se lascia il paese potrebbe aprire la porta alla Russia per fare false affermazioni sulla sua fuga. Sebbene i funzionari non abbiano chiesto esplicitamente a Zelensky di non fare il viaggio – e siano stati ansiosi di chiarire che dipende da lui – tali preoccupazioni sono state segnalate, ha detto un funzionario.

L’ultima valutazione dell’intelligence statunitense indica che la Russia sta continuando i preparativi per invadere l’Ucraina, secondo un alto funzionario statunitense con conoscenza diretta e un’altra fonte con conoscenza diretta dell’intelligence.

La valutazione – che l’alto funzionario ha definito “desolante” – suggerisce che la Russia potrebbe attaccare nei prossimi giorni.

Le precedenti stime che prevedevano l’azione militare della Russia questa settimana non sono state confermate.