L’evento Three Realms Gate di Genshin Impact richiede guaritori

atteso ansiosamente Effetto Jinshin Si è aperto ieri l’evento “Three Realms Gate Show”. molti fan elogialo Per sbarazzarsi per la prima volta dei portali temporali dei contenuti, permettendo a gacha di sentirsi come un tradizionale gioco di ruolo in cui puoi giocare al tuo ritmo. Tuttavia, mentre il suo approccio al tempo è più tollerante della maggior parte delle persone Jinshin Gli eventi e le sue battaglie certamente no. È stata introdotta la nuova sfida dei nemici che, insieme ad alcune meccaniche di esplorazione uniche, rendono The Three Realms Gate un evento Jinshin unico e stimolante.

L’evento ti vede esplorare una versione più oscura delle isole Enkanomiya per risolvere i loro enigmi e guadagnare ricompense di gioco. Questa variazione limitata agli eventi su Enkanomiya mette alcuni alti e bassi JinshinTipica esperienza di esplorazione del mondo aperto. Per impostazione predefinita, i forzieri non si aprono nell’evento, le scale non si generano, i punti di viaggio veloce non si aprono e alcuni nemici non muoiono. Per attivare queste meccaniche di esplorazione di base, devi spendere Bokuso Box Chi Points che si stanno esaurendo nel tempo. Rendendo quest’area più difficile, i nemici qui hanno vantaggi contro i personaggi con scudo. Tutto questo si aggiunge a un viaggio potenzialmente molto pericoloso per i tuoi personaggi. Ecco alcuni suggerimenti per assicurarti che la tua festa non venga spazzata via mentre affronti le sfide uniche e mortali dell’evento. .

Porta guaritori

No, sono serio. Gli sviluppatori stanno organizzando questo evento insieme al prossimo banner Kokomi per un motivo. Rispetto al normale contenuto di gioco in cui è molto più facile lanciare uno scudo che gestire la gestione dei punti salute, i guaritori sono più importanti qui. Ciò è dovuto principalmente ai tipi speciali di nemici che incontri in quest’area. L’evento introduce i nemici di Shadowy Husk, che aumentano la difesa o curano i loro alleati quando attaccano uno scudo. L’unico motivo per cui ho portato il notoriamente fragile Xiao Fragile in questo mondo insidioso è stato perché avevo due guaritori nella squadra. Oh, ho già detto che questa zona ha anche Rifthounds, i nemici dei lupi i cui attacchi possono bypassare completamente l’armatura?

Combattere questi nuovi nemici anti-armatura è obbligatorio, poiché rilasciano oggetti necessari per le missioni evento. Sì. Se stai considerando Zhongli, Noelle, Diona o Thoma, ti divertirai. Prendi invece Kokomi, Qiqi, Bennett o Barbara. Xingqui Probabilmente Funziona, ma solo se sei davvero bravo a schivare gli attacchi.

Se i nemici non muoiono, usa Bokuso Box

Alcuni nemici hanno un’aura viola intorno a loro. Ciò significa che non moriranno finché non ti libererai delle loro cattive vibrazioni con il Bokuso Box. Premi semplicemente il pulsante “Usa oggetto” per deviare la loro aura, quindi sconfiggili naturalmente.

Scegli sempre i legumi Tokoyo e i minerali di aphotium

I legumi Tokoyo sono le piante spettrali che crescono in quest’area eventi. Devi stare vicino a loro per alcuni secondi prima che diventino abbastanza solidi da poter essere raccolti. I minerali di Avotium possono essere estratti solo se spendi i tuoi preziosi Punti Chi. Dovresti sempre estrarli subito. Anche se c’è un costo, non vuoi mai essere a corto di materiale quando ti imbatti in un punto di viaggio veloce. Costa cinque legumi e cinque minerali per sbloccarli ciascuno. Lo userai anche per sbloccare le torrette nella campagna principale, quindi assicurati di farne scorta, per ogni evenienza.

Controlla spesso la mappa per vedere se puoi aggiornare il tuo Bokuso Box

Gli sviluppatori hanno creato risorse per eventi di macinazione a Molto più facile questa volta. Oltre alla mini mappa che mostra le posizioni dei tesori, la mappa grande ti dice anche quando puoi aggiornare il tuo Bokuso Box. Dirigiti semplicemente verso la statua al centro della mappa per spendere i tuoi Sigilli del Regno di Luce combattendo ed esplorando le ricompense. Puoi ottenerlo completando le sfide o aprendo i forzieri.

Consenti a te stesso di seguire Seelies

Di solito sono molto scettico quando vedo una Celie fluttuante (uno spirito verde che porta i giocatori a fare tesoro). Jinshin overworld, perché di solito mi tentano lontano da altri tesori o risorse da collezionare. Non nell’evento Tre Regni. Il level design è notevolmente migliorato dalla liberazione di Enkanomiya. Se sei bloccato in un’area o in un puzzle, seguire Seelie spesso aiuta più che ostacolare.

Il mio consiglio principale è: non giocare l’intero evento in una sola seduta. molti giocatori L’ha fatto ieri seraAllora lamentati Jinshin Non ha alcun contenuto. Non essere una di quelle persone. Hai circa 40 giorni per completare l’evento, quindi assicurati di organizzarti.