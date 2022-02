Simone Biles offre supporto a Mikaela Shiffrin tra le critiche alle Olimpiadi invernali: “La gente fa schifo”

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Simone Bile Dai qualche parola di incoraggiamento a Michaela Shiffrin dopo il duro spettacolo della star del pattinatore a Olimpiadi invernali a Pechino.

Giovedì Shiffrin si è lamentata in un lungo post sui social media delle critiche che deve affrontare dopo non aver vinto la medaglia in cinque gare di singolare e aver ottenuto tre voti incompiuti.

Ma Bills, che aveva affrontato la sua stessa battaglia, aveva due onorificenze Condivisione InstagramRicordandole che “le persone sono infelici”.

“Lo so molto bene”, ha scritto Biles. “Mi dispiace che tu abbia questo! Persone cattive….! Vai a calciare un po’ sabato! Ma soprattutto, abbraccia il momento. Divertiti. Ti amo!!!!”

Shiffrin è entrata alle Olimpiadi come una delle favorite vincendo la medaglia d’oro olimpica nel 2014, 2018 e diversi campionati del mondo al suo attivo. È stata anche leader nelle classifiche di Coppa del Mondo.

Dopo aver parlato ai giornalisti del suo ultimo fallimento giovedì, Shiffrin ha risposto alle critiche in una lunga dichiarazione.

“Bene ragazzi… date loro tutto quello che volete per dar loro da mangiare. Autocommiserazione, tristezza… lasciate che i tacchini vi portino giù. Ci saranno sempre dei tacchini. O vi rialzate. Di nuovo. Di nuovo. Di nuovo. Di nuovo. Di nuovo. . ”, ho scritto.

“Alzati perché puoi, perché ami quello che fai quando non sei pieno di persone che provano un odio così evidente per te. Alzati e basta. Non è sempre facile, ma fallire non è nemmeno la fine del mondo . Fallire due volte Fallire 5 volte Alle Olimpiadi (Enter me.. .)

“Perché continuo a tornare? Oh mio Dio sa che fa più male di quanto mi sia sentito ultimamente. Sono tornato perché quei primi 9 corsi di oggi sono stati fantastici, davvero un paradiso. È qui che dovrei essere e io sono testardo come me–. Allora andiamo. Domani per un po’ di allenamento di gruppo e sabato l’ultima gara di alpinismo per le Olimpiadi”.

Shiffrin ha detto ai giornalisti che non aveva “paura” delle critiche che potrebbero arrivarle.

“Sarà un completo pasticcio… La gente sta dicendo quanto sorprendentemente hai fallito nelle ultime settimane in momenti che hanno davvero contato”, ha detto la due volte medaglia d’oro. “È davvero strano, ma ora non ne ho paura. Probabilmente perché non ho più alcuna energia emotiva da regalare”.

Shiffrin ha un ultimo evento, il Team Alpine, che potrebbe vincere una medaglia.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.