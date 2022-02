La stella brilla 18 volte nella nuova immagine del telescopio spaziale James Webb

Il Telescopio spaziale James Webb Ha completato la prima fase importante del suo lungo processo di allineamento dell’osservatorio centrale a 18 segmenti.

Uno stella Quelli visti dall’osservatorio sono stati volutamente convertiti 18 volte in un esagono. Alla fine, quelle 18 immagini saranno perfettamente allineate in una messa a fuoco nitida, ma il risultato intermedio raffigura una stella che si ripete perfettamente in uno straordinario motivo esagonale simile a un fiocco di neve celeste.

I funzionari della NASA hanno scritto in una lettera Post sul blog Venerdì (18 febbraio).

Le immagini delle stelle sono orientate secondo questo modello specifico “in modo che abbiano le stesse posizioni relative degli specchi fisici”, ha affermato nella dichiarazione Matthew Lallo, scienziato dei sistemi e direttore del Telescopes Branch presso lo Space Telescope Science Institute, che dirige Webb.

Quindi, l’osservatorio inizierà quello che gli ingegneri chiamano “allineamento della sezione”, che risolverà eventuali errori di posizionamento più grandi nelle singole parti dello specchio primario e aggiornerà l’allineamento dello specchio secondario.

Una volta che la clip è stata allineata con successo, il team inizierà la terza fase – “impilamento delle immagini” – che alla fine porterà 18 immagini una sopra l’altra in un’unica visione chiara.

Lalo ha affermato che la procedura in tre fasi consentirebbe al team di sperimentare un “modo intuitivo e naturale per visualizzare i cambiamenti” durante tutto il processo. Un altro vantaggio, ha aggiunto, è che “ora possiamo guardare lo specchio primario formarsi lentamente nella sua forma esatta e prevista”.

Allineare correttamente gli specchi è un obiettivo chiave dell’incarico di Webb, che dovrebbe concludersi in estate. La missione è iniziata il 25 dicembre 2021, con un’ambiziosa missione di guardare l’universo primordiale, gli esopianeti e altri punti importanti dell’universo.

