La mossa della A significherebbe licenziamenti, modifiche allo stadio e una possibilità per Sacramento di lanciare

Gli Oakland A erano già in partenza, ma i tempi non erano chiari. Adesso è ufficiale: i funerali sono già in corso.

Gli A's hanno detto giovedì che lasceranno Oakland dopo questa stagione e giocheranno a Sacramento per tre anni, prima del loro trasferimento programmato a Las Vegas nel 2028. Il contratto di locazione della squadra per l'Oakland Coliseum scade dopo questa stagione, ed è in trattative sia con Oakland e Sacramento su una casa, temporanea per il periodo 2025-2027.

Le trattative sono finite: la 57esima stagione di baseball degli Oakland A's sarà l'ultima. A sole 85 miglia di distanza, in un'altra città della California settentrionale, questo è motivo di festa.

Nel 2022, Vivek Ranadivé, proprietario della squadra di basket dei Sacramento Kings, ha acquistato i Sacramento River Cats Triple-A e il suo stadio per circa 90 milioni di dollari. In un'intervista telefonica giovedì, Ranadivé sembrava entusiasta: per almeno i prossimi tre anni, il suo stadio di casa, il Sutter Health Park da 14.000 posti, ospiterà una squadra di grande campionato.

“Che ci crediate o no, questo sarà il biglietto più interessante della Major League Baseball”, ha detto Ranadivé. “Perché è un campo piccolo e intimo. È come essere nella vasca inferiore di una partita di basket. Quindi immagina che (Shohei) Ohtani sia lì ed è un campo piccolo e intimo. Quindi sarà il biglietto più ambito in America.”

Ranadivé ha detto che vuole che Sacramento diventi una “città del futuro” e che “le persone a Sacramento si sentano vincenti dove tutto è possibile”.

I River Cats, la squadra agricola dei San Francisco Giants, continueranno a giocare al Sutter Health Park quando gli A's saranno in trasferta. Gli A hanno la possibilità di rimanere a Sacramento anche per un quarto anno nel 2028, ma il presidente della squadra Dave Kaval ha detto che si aspetta ancora che questa stagione sia l'apertura della squadra a Las Vegas.

A Oakland, molti fan e staff avevano predetto che tra quattro anni gli A's sarebbero probabilmente partiti per Las Vegas. I proprietari della MLB hanno approvato il trasferimento permanente della squadra a novembre. Ma c’è ancora la speranza che nel frattempo continuino.

La nuova sequenza temporale ha conseguenze nel mondo reale che vanno oltre il crepacuore dei fan. Alcuni membri dello staff della A rimarranno senza lavoro una volta terminata la stagione.

“Ci sarà, purtroppo, una riduzione delle forze armate che ne conseguirà”, ha detto giovedì Kaval. “Perché avremo bisogno di meno personale per gestire le cose, e faremo affidamento un po' di più sui Kings e sui River Cats qui.”

L’entità dei licenziamenti non è stata ancora determinata, né quali lavoratori saranno interessati, ha detto Kaval. Ha ammesso che il personale stagionale e permanente del front office verrebbe probabilmente licenziato.

“Non succederà nulla immediatamente perché finiremo la stagione”, ha detto Kaval. “Ma questo è qualcosa che cercheremo di identificare rapidamente con il nostro staff e di essere aperti e trasparenti con le persone. Abbiamo comunicato alle persone lungo il percorso che questa è una possibilità.”

“Se ci sono persone che non fanno parte del trasferimento a Sacramento su base temporanea, o a Las Vegas a lungo termine, ovviamente verranno sfollate. Offriremo loro pacchetti di buonuscita proporzionati al numero di anni di lavoro, sanitari, e poi aiutarli anche a trovare Altri ruoli e lavori, perché si tratta di persone molto qualificate, che in questi anni hanno dato una cifra incredibile all'organizzazione.

Kaval ha detto che la squadra sta ancora determinando dove allestirà il proprio ufficio quando lascerà il Colosseo.

Per Sacramento, una città con una ricca storia nella lega minore di baseball, sta avendo la possibilità di dimostrare il suo valore al livello successivo. Alla domanda se stesse posizionando Sacramento come destinazione di riserva nel caso in cui i piani di Las Vegas fallissero, Ranadivé ha indicato una visione più realistica.

“Il gioco a lungo termine è che ho avuto conversazioni con la Major League Baseball e con Rob”, ha detto Ranadivé, riferendosi al commissario Rob Manfred. “Introdurranno due nuovi franchise, uno in Occidente e uno in Oriente, e penso che siamo i primi ad avere un franchising in Occidente. Quindi per noi questa è una vetrina.”

Durante questo periodo provvisorio, gli A's non saranno più chiamati Sacramento A's. Saranno solo “A” o “Atletica leggera”.

Tradizionalmente, le maglie delle squadre portano un elemento geografico, la città o lo stato rivendicato dal club. Ma durante l'era di Sacramento, le maglie da trasferta della A assomigliavano alle maglie della squadra, con solo il nome menzionato.

“È una situazione temporanea e abbiamo ritenuto che fosse meglio giocare come squadra di atletica in questo momento della nostra storia”, ha detto Kaval. “Ci saranno riferimenti a Sacramento e cose che faremo con forse alcune uniformi o toppe speciali, cose del genere che esamineremo. E ovviamente il merchandise.”

L'uniforme stradale dirà “Las Vegas” una volta che la squadra si trasferirà lì.

L'ufficio del commissario e la Major League Baseball Players Association si sono già incontrati per avviare discussioni sul Sutter Health Park, su quali aggiornamenti sarebbero necessari per accogliere i giocatori della major league e sui requisiti del contratto collettivo di lavoro.

Seguiranno sicuramente alcune modifiche, ma i dettagli non sono ancora chiari. Né Kaval né Ranadivé hanno fornito stime specifiche sui costi, ma hanno affermato che nessun onere ricadrà sui contribuenti.

Kaval ha detto che la capacità dello stadio potrebbe essere aumentata a seconda della domanda. Ha menzionato anche gli aggiornamenti dell'illuminazione.



Attualmente il Sutter Health Park ha una capacità di circa 14.000 tifosi. (Kirby Lee tramite Associated Press)

La pianificazione delle visite guidate al parco è all'ordine del giorno per la prossima settimana e i miglioramenti potrebbero arrivare gradualmente nel corso dei tre anni. Alcune costruzioni potrebbero non dover necessariamente attendere fino alla fine della stagione della lega minore 2024.

“Qualunque cosa faremo sarà assolutamente straordinaria”, ha detto Ranadivé.

I fan potranno trovare le trasmissioni dell'era di Sacramento su NBC Sports California proprio come fanno oggi.

Se fossero rimasti a Oakland, agli A's sarebbero dovuti quasi 70 milioni di dollari all'anno in diritti sui diritti da parte della NBC Sports California. Hanno negoziato una tariffa ridotta per i diritti per rimanere nella stazione quando erano a Sacramento. Kaval ha rifiutato di rivelare i dettagli.

Le persone informate del processo avevano precedentemente affermato che la persona probabilmente avrebbe trattenuto una grossa somma di denaro se si fosse trasferita a Sacramento.

“Doveva essere cambiato, perché questa era un'area leggermente diversa”, ha detto Kaval. “Non entriamo nei numeri esatti. È un accordo segreto. … Loro hanno visto il valore, noi abbiamo visto il valore.”

Un portavoce della NBC Sports California ha detto che la società non commenta gli accordi sui diritti.

Il percorso alternativo, ovvero le negoziazioni della squadra per estendere il contratto di locazione a Oakland, è fallito perché le due parti erano “troppo distanti”, ha detto Kaval.

Secondo una persona che ha familiarità con le negoziazioni, l'offerta finale di Oakland alla squadra martedì includeva una tariffa di proroga del contratto di locazione di 60 milioni di dollari che gli A avrebbero pagato, in calo rispetto ai 97 milioni di dollari precedentemente proposti dalla città. Gli A stavano anche chiedendo alla MLB di fornire alla città un periodo di esclusività di un anno per trovare un proprietario per il team di espansione, che secondo Kaval non era un elemento di sua competenza.

“Chiedevano cose che andavano oltre il nostro controllo”, ha detto Kaval.

“Oakland ha offerto un accordo equo ed è stata fiscalmente responsabile per la nostra città”, ha dichiarato il sindaco di Auckland Sheng Thao in una nota. “Auguriamo il meglio a tutti e continueremo le nostre conversazioni con loro per facilitare la vendita dei loro interessi nel sito del Colosseo. La città di Oakland si concentrerà ora sul miglioramento degli sforzi di riqualificazione del Colosseo.”

Kaval e Ranadivé hanno invece rivelato alcuni degli accordi finanziari con cui la squadra si è ritrovata.

“È un po' diverso perché loro già possiedono lo stadio”, ha detto Kaval dei River Cats. “Si tratta più di una partnership commerciale con loro per aiutare a commercializzare il posto e a gestirlo e assicurarsi che le spese in conto capitale siano fatte in modo appropriato, dove siamo coinvolti in questo… Entrambe le parti stanno lavorando insieme, fianco a fianco. “

Ranadivé ha detto di aver proposto per la prima volta ai Cavs l'idea di giocare in prima squadra a Sacramento, ma non era sicuro di quando fosse avvenuta la conversazione iniziale.

“John è un amico e io e lui parliamo molto”, ha detto Ranadive. “Entrambi abbiamo una casa a Cabo, quindi lo vedo lì, e sono amico di lui e della sua famiglia da molti anni. Quindi ci sedevamo sulla spiaggia e parlavamo. Non è qualcosa che posso dirti, 'Quello è stata la data in cui gli ho parlato per la prima volta.”

“Sono andato dalla mia squadra e ho chiesto loro: 'Ragazzi, pensate che mentre stanno facendo questo trasloco, potremmo davvero avere una squadra della Major League Baseball qui?' E il mio team, qualunque cosa io chieda, la risposta è sempre: “sì”. Hanno detto: sì, possiamo farlo.

“Così ne ho parlato a John e poi ho detto: 'Ehi, John, perché non li fai giocare sul nostro campo, mentre tu costruisci il campo?'”… È venuto qui a una partita e è rimasto sbalordito da ciò che ha visto, da ciò che abbiamo fatto a Sacramento con il Golden 1 Center (dove giocano i Kings) e da come ogni partita sia esaurita.

Il fatto che gli A stiano negoziando un potenziale quarto anno a Sacramento sembra essere un'ammissione pubblica che il progetto di Las Vegas potrebbe non essere portato a termine in tempo per raggiungere l'obiettivo del 2028. Cavall lo ha inquadrato in modo diverso.

“È una mossa intelligente avere questa opzione come opzione”, ha affermato Kaval. “Siamo sulla buona strada per aprirne 28 a Las Vegas adesso.”



Veduta dello Stadio A di Las Vegas. (Inserito da Negativo)

Ha detto che si aspetta che la costruzione inizi a Las Vegas nel 2025.

Anche se il tempo di Sacramento come città della major league si rivelerà breve, la città riceverà molta attenzione nei prossimi tre anni. “Il modo migliore per costruire una grande comunità e una grande economia è avere una solida reputazione”, ha affermato Barry Broome, presidente del Consiglio economico della Greater Sacramento.

Kaval ha detto che il management intende celebrare la storia della squadra di Oakland in questa stagione. Alla domanda se avesse qualche rimpianto per l'arduo e disordinato processo di uscita, Kaval ha detto che guarda al futuro.

“Penso che la cosa più importante sia che ora abbiamo la tabella di marcia e la direzione, e che le persone capiscano che questo sta realmente accadendo”, ha detto Kaval. “Perché penso che in retrospettiva ci siano state molte domande e incertezze. E penso che mentre continuiamo a prendere tutte queste decisioni chiave e a seguire il processo, sia stata un'odissea di 20 anni per capire cosa succederà con le iniziali: Fremont, San Jose, che ovviamente, Oakland un paio di volte (come potenziali destinazioni). Penso che sia sempre stata una sfida gestire questo franchise, e ora avere più certezze sarebbe positivo non solo per gli A's, ma anche per baseball.

(Immagine in alto: Eric W. Rascoe/Sports Illustrated tramite Getty Images)