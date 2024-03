Affrontare i nuovi jet Tyrone Smith afferma che la squadra “ha tutti i pezzi”

FLORHAM PARK, N.J. – Dopo 13 stagioni e otto Pro Bowls con i Dallas Cowboys, il placcaggio sinistro Tyrone Smith ha descritto la sua prima incursione nel free agency come “stressante”. Ma è contento del risultato, dicendo che i New York Jets possono portarlo dove non è mai stato prima: il Super Bowl.

“Sento che hanno tutti i pezzi insieme in questo momento, e stanno ottenendo gli ultimi pezzi in questa stagione per produrre una squadra che possa andare avanti”, ha detto Smith ai giornalisti giovedì in una videoconferenza.

Smith, uno dei più grandi nomi della free agency, ha firmato un contratto di un anno da 6,5 ​​milioni di dollari con i Jets, che hanno rinnovato la loro linea offensiva e ingaggiato il wide receiver Mike Williams nel tentativo di aggiornare il cast di supporto di Aaron Rodgers.

Il quarterback quarantenne sta tornando da una rottura del tendine d'Achille che gli è costata quasi l'intera stagione 2023, rovinando le aspirazioni del Super Bowl dei Jets.

“Ho giocato contro Aaron molte volte nel corso della mia carriera, e so che tipo di quarterback è”, ha detto Smith. “So cosa può fare se gli dai un po' di tempo, e faremo del nostro meglio per concedergli quel tempo.”

La linea offensiva dei Jets, che era un disastro la scorsa stagione, ha tre nuovi giocatori: Smith, la guardia sinistra John Simpson e il placcaggio destro Morgan Moses, acquisiti in uno scambio con i Baltimore Ravens. Ma la chiave è Smith, che ha il compito di proteggere il lato cieco di Rodgers.

Nonostante un curriculum brillante, Smith, 33 anni, non ha attirato molta attenzione a causa della sua età e dei suoi infortuni: ha saltato 37 partite nelle ultime quattro stagioni. Non gioca un'intera stagione dal 2015. La scorsa stagione ha giocato 13 partite ed era un All-Pro di seconda squadra, ma c'è ancora esitazione tra alcune squadre.

È rimasto sul mercato per cinque giorni prima di accettare l'accordo dei Jets, che include tempo di gioco, un Pro Bowl e incentivi per la vittoria post-stagionale che potrebbero ammontare fino a $ 20 milioni.

“Non mentirò, è stato un po' stressante”, ha detto Smith del processo. “Non ci sono mai stato prima. Non sapevo come gestirlo, ed è andato avanti per una settimana, ma sembrava un'eternità.”

Smith ha detto che i Cowboys e i Jets erano le sue “opzioni principali”, aggiungendo: “Per come stavano andando le cose a Dallas, sapevo che probabilmente sarebbero stati i Jets. Onestamente, ero eccitato per un nuovo capitolo della mia vita”.

Fisicamente, Smith ha detto di sentirsi “bene”, aggiungendo di aver terminato la stagione senza infortuni. I Cowboys hanno limitato il suo tempo di allenamento durante la seconda metà della stagione nel tentativo di rimanere in salute. È probabile che gli aerei utilizzino un piano simile.

I Jets non hanno avuto una guardia di passaggio principale nel placcaggio sinistro dai tempi di D'Brickashaw Ferguson nel 2015. Da allora, hanno alternato diversi titolari, più recentemente Duane Brown e l'ex scelta del primo turno Mekhi Becton, entrambi agenti liberi.

“Ti dà conforto”, ha detto di Smith il nuovo quarterback di riserva Tyrod Taylor. “Ho molto rispetto per Tyrone… Ovviamente hai una coperta di sicurezza lì a sinistra. È stato un giocatore eccezionale per molti anni, quindi non vediamo l'ora di essere protetti sul lato sinistro con lui”.