Larian Studios non creerà contenuti aggiuntivi per Baldur's Gate 3, Espansioni o Baldur's Gate 4.

Alla Game Developers Conference (GDC) di oggi, il fondatore di Larian Studios Swen Vincke ha lanciato una bomba rivelando che lo sviluppatore non prevede di rilasciare alcuna espansione o contenuto scaricabile per Baldur's Gate 3, né per Baldur's Gate 4.

Invece, ha detto Finke al panel, Larian ha intenzione di allontanarsi completamente da Dungeons & Dragons e fare qualcosa di nuovo, lasciando la proprietà intellettuale nelle mani dell'editore Wizards of the Coast.

È una grande sorpresa, dato l'enorme successo di Baldur's Gate 3, che molti fan presumessero che DLC o espansione sarebbero stati in arrivo. Larian ha rilasciato diverse importanti patch gratuite che hanno aggiunto, tra le altre cose, un set di epilogo giocabile.

Larian ha anche commentato la possibilità di realizzare DLC in passato. Parlando con IGN alla gamescom 2023, Tom Butler, senior product manager di Larian Studios, ha affermato che avevano “discussioni” su come fare di più per Baldur's Gate 3, anche se in quel momento erano concentrati sulle patch.

Se c'è un Baldur's Gate 4, non verrà da Larian.

“Continueremo ad armeggiare per un po', poi ci prenderemo tutti una pausa e poi capiremo cosa faremo dopo”, disse Butler in quel momento. “Ma in questo momento abbiamo discussioni reali. Vogliamo fare di più. Non sappiamo quale sarà il prossimo passo.”

Tuttavia, oltre a ciò, Larian non ha mai detto ufficialmente che ci sia altro Baldur's Gate 3 in arrivo. Come accennato in precedenza, molti nuovi contenuti sono stati aggiunti al gioco di ruolo di successo sin dal suo lancio nell'agosto dello scorso anno, e ce ne sono molti in un gioco già enorme che la versione fisica è disponibile in quattro dischi. Gli sviluppatori stanno attualmente lavorando su un piano di supporto mod “robusto e multipiattaforma” per accogliere anche le aggiunte della community.

Il primo e il secondo gioco Baldur's Gate sono stati sviluppati da BioWare. Prima di Baldur's Gate 3, Larian era meglio conosciuto per lo sviluppo della serie Divinity.

Sembra che sia il prossimo progetto di Larian Potevo Sarà un altro ingresso nella divinità. In un'intervista con IGN poco prima dell'uscita di Baldur's Gate 3, Vincke ha affermato che un seguito di Divinity: Original Sin era “sicuramente” all'orizzonte, ma che il team doveva prima lavorare su Baldur's Gate 3. (Nota dell'editore: Finke ha spiegato Successivamente intervista con IGN Il loro prossimo progetto non sarà Divinity: Original Sin 3, dicendo che sarà “diverso da quanto pensi” ma “ancora familiare”.)

Non è chiaro se Hasbro, proprietario di Wizards of the Coast, si rivolgerà a un altro sviluppatore per un potenziale Baldur's Gate 4, ma non c'è dubbio che la proprietà sia stata un enorme successo per loro. Il mese scorso è stato rivelato che Hasbro ha ricavato l'enorme profitto di 90 milioni di dollari da Baldur's Gate 3. Oltre al successo finanziario, Baldur's Gate 3 è stato un successo anche tra fan e critici, vincendo il primo premio ai Toy Awards dello scorso anno e ricevendo 10/10 da diversi punti vendita, incluso IGN.

In altre parti del panel, Vincke ha mostrato anche le prime versioni di vari personaggi, incluso un Astarion molto diverso.

