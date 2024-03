L'India arresta il primo ministro di Delhi mentre si espande la repressione del dissenso

Mentre il ruolo e la colpevolezza di Kejriwal nel caso rimangono poco chiari – Kejriwal ha negato qualsiasi illecito – i partiti di opposizione negli ultimi mesi hanno sempre più accusato il partito Bharatiya Janata del primo ministro Narendra Modi di utilizzare ingiustamente le agenzie investigative federali per fare pressione sistematicamente sui rivali politici, o di imprigionarli immediatamente prima. le cruciali elezioni nazionali. Che inizierà il 19 aprile. Oltre a Kejriwal, altri tre leader del suo partito, che in futuro sono visti come un forte rivale del BJP nella politica nazionale, sono stati incarcerati l'anno scorso per il caso degli alcolici.

Allo stesso modo, l’Indian National Congress, un altro partito di opposizione, ha accusato il BJP di utilizzare le agenzie fiscali per paralizzare le sue operazioni in vista delle prossime elezioni. Giovedì, il leader del Congresso Rahul Gandhi ha dichiarato in una conferenza stampa che il suo partito non è stato in grado di accedere ad alcun fondo nell’ultimo mese, e “neppure acquistare un biglietto del treno”, perché il governo aveva congelato i suoi conti bancari. Parte di un caso fiscale vecchio di anni.