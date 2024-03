Risultati del torneo NCAA 2024, aggiornamenti del gioco: segui dal vivo March Madness di giovedì

Non sorprende che l'undicesima testa di serie dell'Oregon darà il massimo alla sesta testa di serie della Carolina del Sud. Dana Altman è l'allenatore dei Ducks, che hanno segnato 7-0 nel primo turno del torneo NCAA. Ciò include un 12° posto nella classifica nel 2013 e nel 2019.

Le squadre dell'Oregon di Altman erano note per essere andate forte in una stagione nonostante iniziassero in partite fuori campionato. Quest'anno la squadra è stata all'altezza di quella reputazione, vincendo il torneo Pac-12 per assicurarsi un posto nel torneo NCAA.