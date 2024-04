Opzione paywall AI di Google Eyes, rapporto sui sinistri

Secondo quanto riferito, Google, utilizzato da oltre un miliardo di persone in tutto il mondo, sta valutando la possibilità di far pagare i contenuti premium generati dall’intelligenza artificiale (AI).

Secondo quanto riferito, la società, di proprietà di Alphabet Inc, sta rinnovando il suo modello di business e sta cercando di mettere alcuni dei suoi prodotti principali dietro un paywall.

Google ha detto che non aveva nulla da annunciare “in questo momento”.

Secondo il Financial Times (FT), l'azienda sta valutando se aggiungere alcune funzionalità di ricerca basate sull'intelligenza artificiale ai suoi servizi di abbonamento premium che già offrono l'accesso a un nuovo assistente AI chiamato Gemini, che è la versione di Google del suo chatbot virale ChatGPT. .

Secondo quanto riferito, i dirigenti non hanno ancora preso una decisione su quando o se procedere con la tecnologia, ma il Financial Times ha affermato che gli ingegneri stanno sviluppando le conoscenze necessarie per implementare il servizio.