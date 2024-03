iOS 17.4.1 per iPhone sarà presto disponibile con correzioni di bug

Apple si sta preparando a rilasciare presto iOS 17.4.1, che arriverà con il numero di build 21E235. Non ci sono informazioni sulle novità di iOS 17.4.1, ma l'aggiornamento si concentrerà su correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni piuttosto che su nuove funzionalità.

L'informazione è stata condivisa sui social media da un account privato di comprovata esperienza. L'account ha già condiviso i dettagli sui prossimi aggiornamenti del software iOS in diverse occasioni. 9to5Mac Abbiamo anche notato un aumento dei segnali di iOS 17.4.1 nei nostri dati analitici, così come i nostri amici su MacRumors.

iOS 17.4 è stato rilasciato il 5 marzo con una serie di nuove funzionalità, incluso il supporto alternativo dell'App Store nell'UE. L’aggiornamento include anche trascrizioni nei podcast Apple, miglioramenti alla protezione dei dispositivi rubati e a Siri, nuovi emoji e altro ancora.

E che dire di iOS 17.5?

Oltre a iOS 17.4.1, ci aspettiamo anche che Apple avvii il beta testing di iOS 17.5 il prima possibile. In particolare, Apple ha recentemente annunciato di avere in programma ulteriori modifiche per gli utenti iPhone nell’Unione Europea come parte dei suoi sforzi per conformarsi al Digital Markets Act.

Il grande cambiamento è che gli sviluppatori potranno offrire le loro app per il download direttamente dal loro sito web. Apple afferma che questa funzionalità verrà lanciata questa primavera, suggerendo che sarà inclusa in iOS 17.5.

Segui l'opportunità: Discussioni, Twitter, InstagramE Mastodonte.