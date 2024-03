Elezioni russe: Putin si è dichiarato vincitore di una corsa che non è mai stata messa in dubbio

Il presidente Vladimir Putin ha esteso il suo dominio sulla Russia nel a Elezioni schiaccianti il cui esito non è mai stato in dubbio, dichiarando lunedì la sua determinazione ad avanzare Più in profondità in Ucraina E nuove minacce contro l’Occidente.

Dopo la più dura repressione del dissenso dall’epoca sovietica, era chiaro dai primi rapporti che dietro tutto ciò c’era Putin Regnò per quasi un quarto di secolo Continuerà per un quinto mandato, dandogli altri sei anni al potere. Tuttavia, i russi hanno risposto all'appello di protestare contro la repressione di Putin e la guerra in Ucraina presentandosi alle urne domenica a mezzogiorno.

Più di 50 paesi andranno alle urne nel 2024

Lunedì, con lo spoglio di tutti i seggi, i funzionari elettorali hanno affermato che Putin ha ricevuto un numero record di voti – uno sviluppo non sorprendente che sottolinea il completo controllo del leader russo sul sistema politico del paese. I leader occidentali hanno denunciato le elezioni come una farsa.

Putin guida la Russia come presidente o primo ministro dal dicembre 1999, un periodo segnato dall’aggressione militare internazionale e dalla crescente intolleranza al dissenso. Alla fine del suo quinto mandato, Putin sarà il leader russo più longevo dai tempi di Caterina la Grande, che regnò nel XVIII secolo.

Incoraggiato dalla sua schiacciante vittoria, Putin ha annunciato la sua intenzione di formare un governo zona isolante In Ucraina per proteggere la Russia dai bombardamenti e dagli attacchi transfrontalieri. Alla domanda se fosse possibile che scoppiasse un conflitto aperto tra Russia e NATO, Putin ha risposto concisamente: “Tutto è possibile nel mondo di oggi”, aggiungendo: “È chiaro a tutti che questo ci porterà un passo avanti verso una terza guerra mondiale su larga scala”.

I funzionari russi hanno affermato di aver reclutato più di 500.000 volontari l’anno scorso, ma molti si aspettano che Putin ordini un nuovo massiccio ciclo di mobilitazione per rafforzare le sue forze e spingerle più in profondità in Ucraina.

Quando sono arrivati ​​i primi risultati, Putin li ha acclamati come un'indicazione di “fiducia” e “speranza” nei suoi confronti, mentre i critici li hanno visti come un altro riflesso della natura pre-programmata delle elezioni.

Qualunque Critiche pubbliche a Putin Oppure la sua guerra è stata soffocata in Ucraina. I media indipendenti sono paralizzati. Il suo peggior nemico politico Alexei Navalny, È morto in una prigione artica il mese scorso, e altri critici sono in prigione o in esilio.

Gli elettori non avevano alternative reali a Putin e il monitoraggio elettorale indipendente era molto limitato.

Lunedì la Commissione elettorale centrale russa ha dichiarato che, dopo aver contato tutte le circoscrizioni elettorali, Putin ha ottenuto l'87% dei voti. Il capo della Commissione elettorale centrale, Ella Pamfilova, ha affermato che quasi 76 milioni di elettori hanno votato per Putin, il numero più alto di voti mai registrato per Putin.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha criticato in particolare le elezioni e le votazioni nelle regioni del suo paese illegalmente annesse alla Russia, affermando che “tutto ciò che la Russia fa nei territori occupati dell'Ucraina è un crimine”.

La Germania ha fortemente criticato il voto, con la portavoce del cancelliere Olaf Scholz, Christina Hoffmann, che ha detto: “Secondo noi, non è stata un'elezione democratica”.

“La Russia, come ha già detto la cancelliera, è oggi una dittatura ed è governata in modo autoritario da Vladimir Putin”, ha detto ai giornalisti a Berlino.

Anche il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis si è fatto beffe del voto in Russia: “Alcuni potrebbero chiamarlo reset, perché manca di qualsiasi legittimità”.

Gli alleati di Putin, tra cui il presidente cinese Xi Jinping e il leader nordcoreano Kim Jong Un, si sono subito congratulati con lui, così come alcuni leader dell’America centrale e meridionale e capi di paesi con stretti legami storici con la Russia, come Azerbaigian, Bielorussia e Kazakistan. Tagikistan e Uzbekistan.

I soci di Navalny hanno esortato coloro che sono insoddisfatti di Putin o della guerra ad andare alle urne domenica a mezzogiorno – e le file fuori da un certo numero di seggi elettorali in Russia e nelle sue ambasciate in tutto il mondo sembravano aumentare in quel momento.

La vedova di Navalny, Yulia Navalnaya, che ha trascorso più di cinque ore in fila all'ambasciata russa a Berlino, ha detto ai giornalisti di aver scritto il nome del suo defunto marito sulla sua scheda elettorale.

Alla domanda se avesse un messaggio per Putin, Navalnaya ha risposto: “Per favore, smettila di chiedere messaggi a me o a qualcuno per il signor Putin. “Non possono esserci trattative e niente con Putin, perché è un assassino, è un gangster”.

Putin ha osservato Navalny per nome Per la prima volta dopo anni, in una conferenza stampa, pochi giorni prima della morte del leader dell'opposizione, ha annunciato di essere disposto a essere rilasciato in cambio di prigionieri non identificati nelle carceri occidentali.

I sostenitori di Navalny si sono accalcati sulla sua tomba a Mosca, alcuni portando schede elettorali con il suo nome scritto sopra.

Il presidente russo ha minimizzato l’efficacia dell’apparente protesta e ha respinto le critiche occidentali al voto. Ha invece cercato di ribaltare la situazione nei confronti dell’Occidente, accusando i quattro procedimenti penali intentati contro l’ex presidente Donald Trump di utilizzare la magistratura per raggiungere obiettivi politici.

Ha aggiunto: “Il mondo intero sta ridendo di lui”.

Alcune persone hanno detto all'AP di essere felici di votare per Putin, il che non sorprende in un paese in cui la televisione di stato trasmette il ritmo del leader russo e dove esprimere qualsiasi altra opinione è rischioso.

Dmitry Sergeenko, che ha votato a Mosca, ha dichiarato: “Sono contento di tutto e voglio che tutto continui come è adesso”.

Le votazioni si sono svolte nell'arco di tre giorni nei seggi elettorali di tutto il vasto paese Aree dell'Ucraina illegalmente annesse E in linea.

Diverse persone sono state arrestate, anche a Mosca e San Pietroburgo, dopo aver tentato di appiccare incendi o far esplodere nei seggi elettorali, mentre alcuni altri sono stati arrestati per aver gettato disinfettante verde o inchiostro nelle urne. La polizia ha arrestato più persone per aver tentato di protestare.

OVD-Info, un gruppo che monitora gli arresti politici, ha detto che circa 90 persone sono state arrestate domenica in 22 città di tutta la Russia.

Stanislav Andreychuk, co-presidente dell'organizzazione indipendente di monitoraggio elettorale Golos, ha detto che i russi sono stati perquisiti all'ingresso nei seggi elettorali, ci sono stati tentativi di controllare le schede compilate prima che fossero espresse, e un rapporto dice che la polizia ha chiesto di aprire un'urna elettorale per rimuovere una delle urne. Scheda elettorale.

Enormi code si sono formate a mezzogiorno davanti alle missioni diplomatiche a Londra, Berlino, Parigi e in altre città con grandi comunità russe, molte delle quali hanno lasciato le loro case dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin.

“Se possiamo scegliere di protestare, penso che sia importante sfruttare ogni opportunità”, ha detto Tatiana, 23 anni, che stava votando nella capitale estone Tallinn e ha detto di essere venuta per partecipare alla protesta.

Questa storia è stata aggiornata per correggere il fatto che Putin si è riferito a Navalny per nome per la prima volta dopo anni nelle sue osservazioni dopo la chiusura delle urne.

Segui la copertura di AP sulle elezioni russe: https://apnews.com/hub/russia-election