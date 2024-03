I Paesi Bassi aprono un museo sull’Olocausto. La presenza del presidente israeliano desta preoccupazione

AMSTERDAM (AP) – Il Museo nazionale dell'Olocausto dei Paesi Bassi è stato inaugurato domenica con una cerimonia presieduta dal re olandese e dal presidente israeliano Isaac Herzog, la cui presenza ha scatenato proteste per le azioni di Israele. Un attacco mortale contro i palestinesi a Gaza.

IL Museo di Amsterdam Racconta le storie di alcuni dei 102.000 ebrei deportati dai Paesi Bassi e assassinati nei campi nazisti, nonché la storia della loro persecuzione strutturale sotto l'occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale prima dell'inizio delle deportazioni.

La cerimonia di domenica avviene nel contesto dei devastanti attacchi israeliani contro Gaza a seguito delle incursioni mortali di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre.

Migliaia di manifestanti filo-palestinesi si sono riuniti tra le strette misure di sicurezza in piazza Waterloo, nel centro di Amsterdam, vicino al museo e alla sinagoga, sventolando bandiere palestinesi, cantando contro l'occupazione israeliana dei territori palestinesi e chiedendo un cessate il fuoco immediato a Gaza.

I leader della protesta hanno sottolineato che stavano protestando contro la presenza di Herzog, non contro il museo e ciò che lo commemora.

“Per noi ebrei, questi musei fanno parte della nostra storia, del nostro passato”, ha detto Joanna Cavaco, attivista contro la guerra del gruppo ebraico Erev Rav, rivolgendosi alla folla prima della cerimonia. Ha aggiunto: “Come può un luogo così sacro essere utilizzato per normalizzare il genocidio oggi?”

Tre quarti degli ebrei olandesi erano tra i 6 milioni di ebrei assassinati dai nazisti, la percentuale più grande di qualsiasi paese europeo.

Il re olandese Guglielmo Alessandro e Herzog visiteranno la famosa sinagoga portoghese di Amsterdam e apriranno il museo. Alla cerimonia parteciperanno anche il presidente austriaco Alexander van der Bellen, il primo ministro olandese Mark Rutte e la presidente del Consiglio federale tedesco Manuela Schwiesig, insieme a leader ebrei di tutto il mondo.

Herzog era tra i leader israeliani citati in un ordine emesso dal Consiglio Supremo a gennaio Corte delle Nazioni Unite Israele deve fare tutto ciò che è in suo potere per prevenire la morte, la distruzione e qualsiasi altra cosa Atti di genocidio a Gaza. Ha accusato la Corte internazionale di giustizia di aver distorto i suoi commenti nella sentenza. Israele ha respinto con forza le affermazioni avanzate dal Sud Africa nella causa secondo cui la campagna militare a Gaza viola la Convenzione sul genocidio.

“Sono disgustato dal modo in cui hanno distorto le mie parole, utilizzando citazioni molto parziali e frammentate, con l’obiettivo di sostenere una controversia legale infondata”. Ha detto Herzoggiorni dopo la sentenza.

Un'organizzazione filo-palestinese olandese, il Rights Forum, ha descritto la presenza di Herzog come “uno schiaffo in faccia ai palestinesi che possono solo guardare impotenti mentre Israele uccide i loro cari e distrugge la loro terra”.

In una dichiarazione rilasciata domenica prima dell'apertura del Distretto Culturale Ebraico il Museo Ha detto di essere “profondamente preoccupata per la guerra e per le conseguenze che questo conflitto ha avuto, innanzitutto sui cittadini di Israele, Gaza e Cisgiordania”.

“È ancora più inquietante che il Museo Nazionale dell’Olocausto stia aprendo mentre la guerra continua a infuriare”, ha detto. “Ciò rende la nostra missione ancora più urgente.”

Il museo è situato in un'ex scuola di formazione per insegnanti che veniva utilizzata come via di fuga segreta per aiutare circa 600 bambini ebrei a sfuggire alle grinfie dei nazisti.

Le mostre includono un'importante fotografia di un ragazzo che cammina accanto ai cadaveri a Bergen-Belsen dopo la liberazione del campo di concentramento, e ricordi delle vite perdute: una bambola, un vestito arancione fatto di materiale per paracadute e una serie di 10 bottoni rinvenuti sul pavimento. terreni del campeggio. Campo di Sobibor.

Le pareti di una stanza sono ricoperte dai testi di centinaia di leggi discriminatorie contro gli ebrei emanate dagli occupanti tedeschi dei Paesi Bassi, per mostrare come il regime nazista, con l'aiuto dei funzionari pubblici olandesi, disumanizzò gli ebrei prima del loro arresto.