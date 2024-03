Principessa del Galles: prima foto ufficiale di Kate rilasciata dopo l'intervento chirurgico

Kensington Palace mostra il principe William e i suoi figli, il principe Louis e il principe Kate, principessa del Galles, con il principe George e la principessa Charlotte a Windsor, in Inghilterra, all'inizio di questa settimana.

Catherine, principessa del Galles, ha pubblicato la prima foto ufficiale di se stessa e di suo marito, il principe William, da quando ha subito un intervento chirurgico allo stomaco a gennaio.

In una foto accreditata al Principe di Galles, Kate può essere vista seduta fuori, circondata dai suoi tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

“Grazie per i vostri gentili auguri e il continuo supporto negli ultimi due mesi. Buona festa della mamma a tutti”, si legge nel loro post Account Instagram ufficiale Ha detto con la foto. Il messaggio è firmato con “C”.

La domenica segna la festa della mamma nel Regno Unito.

Questa foto è stata scattata all'inizio di questa settimana a Windsor, Kensington Palace dalla CNN.

Il 42enne si sta riprendendo da un intervento chirurgico a casa a Windsor Nessun ritorno alle funzioni pubbliche fino a PasquaLo ha detto Kensington Palace a gennaio.

Il palazzo non ha rivelato il motivo per cui è stata sottoposta all'intervento, ma ha detto che non era canceroso.

Kate è stata nascosta agli occhi del pubblico e William si è ritirato da un importante evento familiare alla fine del mese scorso a causa di una questione personale non rivelata Un'ondata di voci e speculazioni.

Kensington Palace ha compiuto il raro passo di respingere le voci sulla sorte e sullo stato di salute di Kate, con un portavoce che ha affermato a febbraio che il palazzo “ha chiarito la tempistica per il recupero della principessa a gennaio e forniremo solo aggiornamenti significativi. Questa guida è valida. ”

Suo suocero, Re Carlo III, che a gennaio era stato sottoposto a un intervento chirurgico per un ingrossamento benigno della prostata, a febbraio aveva rivelato di avere un tipo di cancro. Buckingham Palace non ha detto che stava ricevendo cure.