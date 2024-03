Ariana Grande chiede ai fan di smettere di inviare odio alle persone nella sua vita durante l'uscita dell'album “Eternal Sunshine”.

Rosalind O'Connor/NBC/Getty Images

Ariana Grande ha appena pubblicato il suo nuovo album Sole eternoHa un messaggio per i suoi fan mentre analizzano i testi delle sue canzoni.

Durante l'uscita della sua nuova musica, Grande si è presa del tempo per rivolgersi ai suoi fan che sembrano inviare messaggi duri alle persone a cui la cantante potrebbe riferirsi nelle sue canzoni.

“Volevo solo dire che chiunque invii messaggi di odio alle persone nella mia vita in base alla tua interpretazione di questo album non mi supporta e sta facendo l'esatto opposto di ciò che io incoraggerei (e sta anche interpretando completamente male l'intento dietro la musica). )…” ha scritto Grande in una dichiarazione pubblicata su Instagram Stories.

“Ti chiedo di non farlo”, ha continuato. Non è così che mi supporti. E' il contrario. Sebbene questo album catturi molti momenti dolorosi, è anche intrecciato con una vena di amore profondo e sincero. Se non riesci a sentirlo, per favore ascolta attentamente. ”

Il messaggio Instagram di Ariana Grande Instagram @arianagrande

Sole eterno È il primo album di Grande da allora Atteggiamentiè stato rilasciato nell'ottobre 2020. In una recente intervista, Grande ha affermato di non avere intenzione di produrre altra musica, ma con gli scioperi di Hollywood che hanno temporaneamente interrotto la produzione cattivoHo collaborato con Max Martin a New York City ed è accaduta la magia.

“Tutto ha iniziato a fluire e, dopo la nostra prima settimana insieme, ho continuato ad andare in studio ogni giorno da solo, e ha continuato a succedere in quel modo, quindi ho deciso semplicemente di rispondere e ascoltarlo, e ho pensato che forse sarebbe dovuto uscire fuori. se mi venisse fuori in quel modo.” Spettacolo di Zack Sang. “Forse dovrebbe essere condiviso in questo modo.”