Cosa accadrebbe se gli Stati Uniti imponessero una no-fly zone in Ucraina?

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky I leader degli Stati Uniti e dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) hanno chiesto l’imposizione di una no-fly zone al suo paese mentre continua la sua guerra con la Russia, scatenando il dibattito sulle conseguenze di tale mossa.

“Se ci fosse una no-fly zone, e dovessimo farla rispettare, ciò significherebbe che gli aerei americani voleranno in tandem con gli aerei russi. E si correrebbe il rischio che gli aerei americani abbattano i russi o viceversa. ” Un collaboratore di notizie ed ex capo della stazione di Mosca della CIA, ha detto a Fox News Digital.

Una no-fly zone vieta agli aerei di una determinata area e talvolta viene utilizzata sopra gli edifici governativi per motivi di sicurezza. Queste zone sono state imposte anche in tempi di conflitto per impedire agli aerei militari di attaccare l’area.

Hoffman ha detto a Fox News Digital che, ai tempi della Guerra Fredda, la strategia statunitense non imponeva “alcun impegno cinetico diretto con l’Unione Sovietica o con la Russia”.

“Ciò significa che i nostri soldati non alzano le armi da fuoco per sparare in faccia e viceversa”, ha detto.

Invece, gli Stati Uniti hanno combattuto guerre per procura con la Russia dalla fine della seconda guerra mondiale, inclusa Attualmente in Ucraina. Ma una no-fly zone potrebbe cambiarlo e mettere i soldati americani in conflitto diretto con i russi.

Zelenskyj contratto a Zoom call con oltre 280 legislatori statunitensi Sabato ha chiesto sostegno militare “urgente” e aiuti umanitari, compreso il “controllo dei cieli”, per combattere la Russia. Chiamato anche NATO e Presidente Biden La scorsa settimana ha imposto una no-fly zone su “parti importanti” del paese.

“Ripetiamo ogni giorno: chiudi il cielo sull’Ucraina!”, ha detto Zelensky in un video pubblicato domenica su Twitter, con sottotitoli in inglese.

Ma le sue suppliche hanno colpito un muro di mattoni.

La NATO e la Casa Bianca hanno negato l’imposizione di una no-fly zone, mentre alcuni leader statunitensi hanno descritto tale mossa come avente conseguenze disastrose.

“L’unico modo per imporre una no-fly zone è inviare aerei da combattimento della NATO nello spazio aereo ucraino, e quindi far rispettare tale no-fly zone abbattendo gli aerei russi”, ha affermato il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. “Comprendiamo la disperazione, ma crediamo anche che se lo facessimo, finiremmo con qualcosa che potrebbe finire in una guerra totale in Europa”.

La no-fly zone minaccia un conflitto militare diretto con la Russia. Potrebbe potenzialmente degenerare nella terza guerra mondiale, mettendo le nazioni a propulsione nucleare come gli Stati Uniti, la Francia e il Regno Unito contro i loro colleghi. Russia nucleare.

Un recente sondaggio Reuters/Ipsos ha mostrato che il 74% degli americani in tutto lo spettro politico sostiene una no-fly zone. Ma alcuni leader statunitensi affermano che la questione è molto più complessa del semplice divieto di aerei sull’Ucraina.

“Se le persone capiscono cosa significaSignifica la terza guerra mondiale. “Ciò significa l’inizio della terza guerra mondiale”, ha detto sabato il senatore repubblicano della Florida Marco Rubio su This Week della ABC. “Non c’è una regola per cui si passa e tutti devono rispettarla. È il desiderio di abbattere gli aerei della Federazione Russa, che è stato sostanzialmente l’inizio della terza guerra mondiale”.

I democratici hanno anche lanciato l’allarme sull’imposizione di una no-fly zone, incluso il senatore del Connecticut Chris Murphy.

“Penso che dobbiamo essere chiari sul fatto che non andremo in guerra con la Russia, questo sarà l’inizio della terza guerra mondiale e trascinerà l’intera Europa in una guerra molto più ampia”, ha detto Murphy.Fox News domenica.“

Zelensky ha affrontato queste preoccupazioni lunedì e ha affermato che gli aerei russi che bombardano il suo paese, comprese le scuole, “devono essere abbattuti” per “salvare vite”.

Ha detto a ABC News: “Sono sicuro che i coraggiosi soldati americani che le avrebbero sparato sapessero che si stava rivolgendo agli studenti – sono sicuro che non avevano dubbi nel farlo”.

Alcuni legislatori statunitensi, Come il senatore democratico Joe Manchin, Tuttavia, ha indicato che l’opzione di una no-fly zone deve rimanere sul tavolo, mentre il comandante in capo dell’aeronautica statunitense in pensione, il generale Philip Breedlove, ha affermato che una no-fly zone umanitaria potrebbe consentire ai treni di soccorso di entrare nel paese e per il ferito da curare.

Hoffman ha detto a Fox News Digital di capire perché Zelensky sta chiedendo una no-fly zone perché fa scattare un campanello d’allarme che il leader ucraino dice “aiutami o morirò”.

Invece, ha affermato Hoffman, gli Stati Uniti potrebbero fornire assistenza sotto forma di arresto delle importazioni di petrolio e gas russi e acquisizione di sistemi di difesa aerea ucraini e missili anticarro.

La Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio e le battaglie hanno continuato a scoppiare in molti dei principali porti e città. Zelensky si è rivolto venerdì ai leader europei e ha affermato che se l’Ucraina dovesse vincere, “sarebbe una vittoria per l’intero mondo democratico”.

“Se cadiamo cadrà, quindi per favore non stare zitto, non chiudere un occhio su questo”, ha aggiunto.